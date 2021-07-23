Заканчивается выплата пособий по простою, кто не работает — сам виноват. Желающие работать на полставки, скорей всего, уклоняются от налогов — пусть платят соцвзнос. Не успел вовремя сообщить о гонорарах ниже 1500 евро в квартал — плати. Зать хочет сделать солидный денежных подарок любимой теще — пусть уплатит налог. Сдаешь квартиру в аренду — плати… И не надейся, что тебя не заметят. Глава СГД Иева Яунземе ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Несмотря на все кризисы и ограничения, налоговые сборы СГД не особо сократились, обрадовала Иева Яунземе: прошлогодний "очень амбициозный план" был недовыполнен всего на 6 процентов. А первые полгода этого года "налоговики" близки к идеалу почти на 100%, некоторые сборы даже превышают норму. "Так что наша экономика в очень неплохой ситуации!" — подытожила руководитель налоговой службы.

Как так получается в период, когда целые отрасли — туризм, общепит, красота — бьют в колокола и предрекают свою скорую смерть? Яунземе объясняет успех хорошими показателями предприятий, работающих на экспорт. "В Латвии до 60% бюджета дают налоги с неполных двух тысяч крупных предприятий, — сообщила она. — Вклад в бюджет остальных 125 000 компаний, зарегистрированных в Латвии налогоплательщиками, мизерный — их остановку государство так не чувствует. Бюджет наполняют экспортеры, а продающие товары и услуги на месте, пусть они и честные плательщики, не дают такого фискального эффекта".

Кроме того, государство выплатило за весь период ограничений более, чем миллиард евро, пособий и грантов. Только в этом году — около 600 миллионов. Теперь они возвращаются в виде разных налогов. Те, кто получал пособия, тратили их на продовольственные товары и оплату жилья в Латвии — все это вернулось акцизом и налогом на добавленную стоимость. В СГД сразу ощутили, когда открылись магазины.

Несмотря на кризис, с 1 июля Латвия запустила налоговую реформу, по которой бывшие самозанятые и почасовики должны платить соцвзнос, хотя бы как с минимальной зарплаты. Это нововведение вызвало огромное количество нареканий и упреков к власти, что политики не понимают реального положения вещей в разных сферах. Аргумент представителей власти: те, кто не платили налоги даже с минимума, социально не защищены, а также, как правило, это был способ сокрытия реальных доходов.

Иева Яунземе ответила на вопросы: