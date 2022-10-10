"Хочет вернуться в прошлое" — Кариньш об "Объединенном списке" и судьбе коалиции

В понедельник, 10 октября, состоялась встреча президента Эгила Левитса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который ведет переговоры о создании нового правительства по итогам выборов. Левитс попросил Кариньша продолжить углубленные переговоры о формировании следующей коалиции в новоизбранном 14-м Сейме.

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В ходе переговоров должно стать понятно, будет ли коалиция сформирована из трех или четырех партий, следует из слов президента. Напомним, что сейчас решается вопрос, будет ли коалиция создана на 54 голосах в 14-м Сейме ("Новое Единство" — 26, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13) или же к ним присоединится четвертый участник — "Прогрессивные", представленные в парламенте 10 депутатами. "Новое Единство" скорее настаивает на приглашении "Прогрессивных", а "Объединенный список" и Нацобъединение хотят коалицию "на троих".

О Нацобъединении

Премьер Кариньш отметил, что известно в каких вопросах уже у нынешних коалиционных партнеров — Национального объединения и "Нового Единства" — совпадают, а в каких расходятся точки зрения. В вопросах национальной идентичности взгляды партий совпадают, а вот по вопросам утверждения закона о гражданском партнерстве, призванном урегулировать, в том числе, и юридические аспекты отношений ЛГБТ+, и ратификации Стамбульской конвенции — разнятся, признал премьер. "Как мы не были единодушны четыре года назад, так не единодушны и сегодня", — сказал Кариньш.

О "Прогрессивных"

Следует отметить, что "Прогрессивные" — как и "Новое Единство" — выступают за расширение прав ЛГБТ+.

У "Прогрессивных", как кажется Кариньша, по вопросам национальной идентичности взгляды совпадают с "Новым Единством" и Национальным объединением. По крайней мере на переговорах разногласия не обнаружились. Осложняет ситуацию иное — отношение к бюджетным тратам. По мнению "Нового Единства", жить в долг — не лучшая цель. Но пока непонятно, насколько "Прогрессивные" считают оправданным увеличение государственного долга.

Об "Объединенном списке"

Говоря об "Объединенном списке", Кариньш отметил, что многие представители этой политической силы были ранее известны каждый по отдельности, но сейчас непонятно, "что это за новообразование". У премьер-министра есть ощущение, что у "Объединенного списка" есть важные специфические интересы — например, представители этой политической силы тут же заговорили о развитии Лиепайского порта, что несколько необычно. Также "Объединенный список" уже заявил о необходимости оценить экономическую обоснованность проекта СПГ-терминала в Скулте.

Однако Кариньш сказал, что мнения с "Объединенным списком" в целом совпадают, когда речь идет об экономическом развитии страны, хотя и этот вопрос подробно не обсуждался. У премьера вызывает беспокойство то, что "Объединенный список" "хочет вернуться в прошлое" — пересмотреть административно-территориальную реформу, портовые законы, а также проект СПГ-терминала в Скулте. Премьер-министру неясно понимает ли "Объединенный список" как важен этот стратегический объеки в контексте обеспечения энергонезависимости от России.

Левитс: надо обсудить принципы

Перед формированием состава коалиции потенциальные партнеры должны обсудить принципы будущей политики правительства, сказал, в свою очередь, Левитс.

По его словам, в первую очередь партии должны провести переговоры по темам и отраслям, которые будут иметь существенное значение при определении политики правительства, а также по плану работы следующей коалиции. В результате этих переговоров выяснится, какие партии вскоре смогут договориться и сотрудничать.

Как сообщалось, ранее Левитс уполномочил Кариньша начать консультации с партиями о создании возможной коалиции.

Пока остается неясным, какую роль в завершение процесса формирования коалиции будет играть парламентская фракция партии "Прогрессивные".