"Хочу, чтобы люди открыли глаза". Брат умершей от Covid 34-летней женщины рассказал о трагедии

Жительница Талси Лиене Лиепа стала самой молодой в Латвии жертвой заболевания Covid-19: ей было 34 года. Ее брат Калвис Лиепа рассказал журналу Ir о том, как это произошло, чтобы общество осознавало серьезность ситуации.

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Вспышка Covid-19 была зафиксирована в Сиротском суде Талси 29 сентября. Заболели четыре сотрудницы, одной из которых была Лиене Лиепа. Никто из них в последнее время не выезжал за границу. Здание было немедленно закрыто для посетителей, все контактные лица отправились на карантин. Больше ни одного случая заболевания зафиксировано не было, пишет журнал.

"Она вернулась домой с работы и чувствовала себя плохо. Была температура", — вспоминает Калвис Лиепа. Тест на Covid-19 оказался положительным, семейный врач выписал лекарства и сказал лечиться дома. Однако женщине становилось все хуже.

4 октября женщину перевезли в Вентспилсскую больницу. Через несколько дней ей стало немного лучше, и близкие уже планировали, как перевезти ее домой. Однако улучшение было недолгим, вскоре Лиене пришлось подключить к аппарату вентиляции легких.

11 октября ее перевезли в Ригу, поскольку вирус поразил почти всю поверхность легких. На следующее утро после перевозки женщины в Ригу семье сообщили, что от Covid-19 умер ее 69-летний отец Имантс. Лиене Лиепа находилась в крайне тяжелом состоянии, врачи Центра инфектологии не смогли спасти ее жизнь. Никаких серьезных хронических заболеваний у нее не было.

"Люди в это не верят. Думают, мировые державы выдумали какое-то экономическое потрясение, — заявил Лиепа журналу. — Честно говоря, я сам всю жизнь в спорте, раньше смеялся, когда кто-то в компании кашлянет. Никто из знакомых не верил. (..) Меня бесит, когда люди в комментариях на фейсбуке издеваются. Пишут, что моя семья получила много денег за то, что сестра стала самой молодой жертвой Covid-19. Я ничего не получал. Ну прокрути ты мышкой пониже и помолчи, раз видишь соболезнования".