Хоккей или протест? Шлесерс призывает на акцию протеста против политики правительства

На акцию, которая начнется в 15.00 у памятника Свободы в Риге активно зазывает лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. "Мы вместе свалили Левитса, свалим вместе и Кариньша", — под таким лозунгом пройдет акция.

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В соцсетях Айнар Шлесерс утверждает, что, если в протесте примут участие 10 000 человек, то правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") падет.

"Под его руководством Латвия тонет в долгах, экономика стагнирует, народ вымирает, молодежь бежит из страны, люди борются за выживание. Поэтому я, Айнарс Шлесерс, призываю всех жителей Латвии, доведенных до отчаяния политикой Кариньша, объединиться, чтобы остановить это безумие", — призывает в соцсетях оппозиционер. Принять участие в акции призывал и лидер "Стабильности" Алексей Росликов.

Следует отметить, что готовиться к акции Айнар Шлесерс начал за пару месяцев.

Изначально предполагалось, что протест за три дня до президентских выборов пройдет под лозунгом "Против режима Левитса-Кариньша". Такой же лозунг "Латвия на первом месте" активно использовался во время предвыборной кампании.

Однако события внесли коррективы в планы Шлесерса. Во-первых, действующий президент Эгилс Левитс самостоятельно отказался баллотироваться на второй срок, что вынудило организаторов протеста подкорректировать текст призыва. Во-вторых, призывы свалить правительство несколько утратили пафос: то, что правящая коалиция может измениться по итогам президентских выборов, допускают уже многие политики. В-третьих, в четверг, 25 мая, сборная Латвии по хоккею сенсационно одержала победу над сборной Швеции, и впервые в истории пробилась в полуфинал Чемпионата мира. Полуфинальная игра Латвия-Канада начнется в Тампере в 14.20. В соцсетях уже иронизируют над тем, что хоккеисты "украли" у Шлесерса народную революцию.

Сам Шлесерс выставил в своем профиле на Facebook мем на эту тему, заявив, что это фейк-новость.