Хоккейная сборная и lHF получат около 210 тысяч евро

Министерство образования и науки подготовило правительственный проект решения, согласно которому сборная Латвии по хоккею и Латвийская хоккейная федерация (LHF) получат из средств госбюджета 209 163 евро.
Игрокам сборной Латвии, их тренерам, обслуживающему персоналу спортсменов за третье место на Чемпионате мира планируется выделить 102 447 евро.
В свою очередь LHF должна получить 106 716 евро.
Деньги планируется выделить из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.
Уже сообщалось, что в минувшее воскресенье, 28 мая, сборная Латвии завершила чемпионат третьим местом, победив американцев со счетом 4:3 в игре за бронзовые медали.
Для Латвии прошедший чемпионат стал самым успешным в истории. Ранее лучшим результатом страны было трехкратное седьмое место.