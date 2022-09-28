"Хорошие русские" — а так бывает? Потомок князей Голицыных приедет с Аляски в Латвию и расскажет

"Русский" и "российский" — это синонимы? Что такое "Россия, которую мы потеряли"? А бывают, вообще, "хорошие русские"? 3 октября в 19.00 на плавающей террасе юрмальского ресторана Laivas на эти вопросы будет отвечать потомок русского княжеского рода Майкл Голицын. Он впервые прилетит с Аляски в Европу. Андрей Васильев, бывший главред российского "Коммерсанта", будет с ним поспорить. Рефери — Дмитрий Васюков, режиссер фильма "Дом" про судьбу князей Голицыных, сто лет назад потерявших родину и вынужденных бежать.

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"Как рождаются новые проекты? Только в искре озарения внезапной встречи. На открытии фестиваля Jewrmala Fest, в котором я один из продюсеров, на красной дорожке мы обнялись с Андреем Васильевым и буквально хором воскликнули: "А давай, что-нибудь придумаем!" — рассказывает организатор дискуссии Екатерина Ланская. — Так появился наш проект "Философия на воде", в котором вольная мысль течет, бурлит и фонтанирует".

Даже месяца не прошло, как случился аншлаг на встрече Васильева с писателем Дмитрием Глуховским под названием "Как жить человеку, если он россиянин?". Тогда в доверительной атмосфере плавающей террасы юрмальского ресторана Laivas Васильев обсуждал с Глуховским, что делать с виной и коллективной ответственностью россиян? Сидит ли покорность в русских генах? Как россиянам ломают хребет? Откуда столько "ваты" за рубежом? Какой потенциал у протеста и есть ли шанс на перемены?

"Разворачивается эксперимент по принудительному запихиванию российского народа с ногами в цистерну со зловонным средневековым, архаичным смыслом, где враг расчеловечивается, демонизируется, отрицаются его любые человеческие качества", — рассуждал и практически предрекал развитие ситуации Дмитрий Глуховский.

Foto: Māris Morkāns

"Ситуация беспрецедентная и не приходится ждать от каких-то евроструктур, чтобы они каждого человека из России рассматривали в лупу. Все-таки сперва они борются и защищаются коврово, а потом отстаивать себя каждому придется индивидуально", — как предвидел осенний разворот событий Андрей Васильев.

Новая встреча "Философии на воде" станет первым приездом Голицыных с Аляски в Европу — так близко к родине, куда они снова не могут попасть.

Foto: Publicitātes foto

Голицыны и режиссер Дмитрий Васюков (второй слева)

Вопреки крылатой фразе Жоржа Дантона "родину нельзя унести с собой на подошвах сапог", русские эмигранты "первой волны" сумели сохранить какую-то важную часть прежней жизни, не растеряв ни языка, ни семейных традиций, ни воспоминаний, но и не устанавливая в новых местах свои порядки.

История бегства княжеской семьи Голицыных с одной стороны типична, а с другой — соверщенно уникальна. В этом убедятся зрители фильма "Дом": тут лишения и испытания, похищения, погони и преследования. Пройдя через все это, Голицыны оказались на Аляске, где живут уже 30 лет. Вынужденный выбор символичен. До Москвы и Петербурга — очень далеко, другая планета, но, если глянуть от Аляски в другую сторону — вот она, Россия, рукой подать!

Последнюю волну русской эмиграции мы наблюдаем с 2014 года. Для многих отъезд не был связан с угрозой жизни или ареста. Это россияне, которые могли и дальше оставаться дома, не терять прежний уровень жизни, не ехать туда, где их никто не ждет, не бросать все нажитое… Внутренние установки не позволили им остаться. Для других бегство стало спасением жизни, страха быть убитым и невозможностью стать орудием уничтожения. Разобраться до конца, кого и какие мотивы привели сегодня в Европу непросто. Но многим из них за границей предстоит столкнуться с бесправием и откровенной неприязнью, какой не подвергалась никакая другая волна.

Так бывают ли "хорошие русские", "хорошие россияне"? Андрей Васильев и Майкл Голицын готовы к уважительному спору. И приглашают всех интересующихся задавать вопросы и высказывать свои суждения 3 октября на плавающей террасе юрмальского ресторана Laivas.

Журналист и медиаменеджер Андрей Васильев — многолетний главный редактор российского "Коммерсанта", бывший руководитель программы "Время", продюсер скандальных проектов "Гражданин Поэт" и "Господин хороший", в которых на многомиллионую аудиторию исполнялись стихи на злобу дня — про Путина, Медведева и других персонажей. Снялся как актер в фильмах "Когда я стану великаном", "Даун-хаус", "Generation П" и "Взять Тарантину", Роль "плохого русского" ему всегда удавалась.

Дмитрий Васюков — российский режиссер, многолетний соавтор и ведущий передачи "Диалоги о рыбалке". Его документальным сериалом "Счастливые люди" вдохновился знаменитый немецкий режиссер, оскаровский номинант Вернер Херцог — вместе они сделали 90-минутную киноверсию "Happy People. A Year in the taiga" о быте и нравах людей таежного села Бахта, которая была показана в широком американском прокате — уникальный случай для снятых на русском языке документальных фильмов.

Фильм Дмитрия Васюкова "Дом" про судьбу четырех поколений рода Голицыных можно увидеть 5 октября в кинотеатре Splendid Palace.

По вопросам участия в дискуссии "Хорошие русские" — а так бывает?" на плавающей террасе ресторана Laivas обращаться по тел. 20004944.