Хосписный уход: правительство пытается изменить законы, фонд и волонтеры работают

Хотя многие мечтают о легкой смерти, быстрой, спокойной и без страданий, хотят уйти из жизни мирно уснув, статистика показывает, что только 10% умирают быстро. Большинство умирающих и их родственников сталкиваются с физическими и психологическими проблемами, потому что система здравоохранения в Латвии не обеспечивает помощь умирающим.

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Благодаря деятельности благотворительной организации Hospiss LV, целью которой является оплачиваемый государством хосписный уход для всех жителей Латвии, правительство начало работу над изменениями в законодательстве, но умирающие люди нуждаются в уходе немедленно: кому-то сейчас, кому-то завтра.

Целью фонда Hospiss LV является обеспечение государством финансирования лечения тяжелобольных, неизлечимых пациентов на дому, предоставление уважительной, квалифицированной медицинской и социальной помощи, которая облегчала бы симптомы, вызванные заболеванием, максимальное сохранение самостоятельности больного и максимально комфортные условия в последние недели/месяцы жизни, фактически обеспечение государством каждому гражданину Латвии достойной смерти.

Хотя хоспис и ассоциируется со смертью, суть его не в смерти, а в живых людях, находящихся в состоянии отчаяния, когда им нужна помощь. Хоспис дает умирающим возможность прожить свои последние мгновения, сосредоточившись на жизни — поговорить о невысказанных вещах с близкими, встретиться с друзьями, быть в мире с самими собой. Как говорила инициатор хосписного движения дама Сисели Сондерс: "Не добавлять дней к жизни, а добавлять жизни дням".

Развитие хосписов в мире основано на концепции особого ухода за умирающим пациентом, но Латвия является одной из двух стран Европейского Союза, где нет оплачиваемой государством хосписной помощи. В Латвии всего семь врачей паллиативной помощи и семь отделений паллиативной помощи, в очереди в которые приходится стоять не менее двух месяцев.

Многие уходят из жизни так этой помощи и не дождавшись, но те, кто эту помощь все-таки дождались, могут оставаться в отделении паллиативной помощи семь-десять дней, позже, несмотря на критическое состояние здоровья, человека выписывают из отделения, так как вылечить его уже невозможно с медицинской точки зрения.

Умирающие люди страдают из-за того, что им не оказывается профессиональная хосписная помощь, а также не обеспечивается надлежащее медицинское наблюдение. Родственники страдают от того, что не знают как помочь умирающему, выгорая физически и морально от заботы о близком 24/7.

Для более успешного достижения целей фонда Hospiss LV в 2021 году было создано социальное предприятие SIA Hospiss Māja, которое, проделав большую предварительную работу в сотрудничестве с лучшими специалистами паллиативных отделений, и развив модель хоспис ухода, подходящую для Латвии, стало первой организацией в Латвии, внедрившей хосписный уход за неизлечимо больными людьми по месту их жительства, получив самую высокую оценку и слова благодарности от родственников клиентов.

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Благодаря SIA Hospiss Māja гуманное, уважительное отношение к умирающим и их близким возможно и в Латвии. Услуга SIA Hospiss Māja интегрирует биопсихосоциальную модель ухода, основанную на холистическом подходе, включая физические (биологические), психологические, духовные и социальные потребности клиента, а также поддержку членов семьи. Пока изменения в соответствующие законы застряли в коридорах власти, Hospiss Māja продолжает оказывать свои услуги в основном при поддержке меценатов, поскольку сами пациенты, к сожалению, не могут покрыть все расходы на эту услугу.

А пока фонд Hospiss LV продолжает развивать и формировать волонтерское движение, ведь специально обученные, подготовленные волонтеры — это души хосписной помощи. Например, раз в неделю волонтеры приходят в гости в больницы к больным паллиативных отделений или к тем, кто находится в больнице длительное время, выслушивают, тепло беседуют и угощают их отличными от больничной еды лакомствами — это и есть проект "Праздничный стол". Для многих это оказывается последним угощением (и моментом радости) в жизни…

Проект "Исполненное желание" — у каждого из нас есть свои мечты и желания, но не всегда удается их исполнить при жизни, особенно если вы столкнулись с неизлечимой болезнью, когда времени осталось совсем немного, поэтому волонтеры стараются выполнять их с помощью различных специалистов, помогают заново пережить лучшие воспоминания жизни.

В большинстве случаев в этих желаниях нет ничего экстраординарного — больные люди "застряли" в своих четырех стенах, и единственное, чего они хотят, — это лишний раз подышать свежим воздухом или съездить на море! То, что здоровым людям кажется нормальным, является огромным подарком пациентам хосписа, и Hospiss LV с помощью волонтеров и меценатов пытается его преподнести.