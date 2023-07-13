"Хотя бы 600 евро". Федерация о необходимом размере минимальной пенсии

Пенсия в Латвии должна быть приравнена к минимальной зарплате, но в реальности это не так — пенсионеры получают гораздо меньше и вынуждены покупать уцененные продукты. На это в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" указала зампредседателя Латвийской федерации пенсионеров Дзинтра Жилде.

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Жилде отметила, что уже в июле получатели самых маленьких пенсий должны были получить прибавку. По ее словам, любая добавка — это радость, однако нынешняя инфляция их опережает.

“Мы живем долго, много видим и много знаем. Латвийская федерация пенсионеров, которая объединяет 130 латвийских обществ и организаций, уже много лет говорит об индексации пенсий дважды в год. Как будет осенью, посмотрим. Мы бы хотели зайти в магазин и не смотреть только на полки со скидками", — сказала представитель федерации.

В Латвии на сегодняшний день насчитывается около 437 тысяч сениоров. Средний размер пенсии с учетом добавок — 527 евро. По мнению Жилде, эта сумма не достаточна — для нормальной жизни при нынешних ценах пенсионеры должны получать хотя бы по 600 евро. В ближайшее время федерация планирует провести встречу с министром здравоохранения, чтобы обсудить проблемы повышения цен на медикаменты и другие вопросы, актуальные для сениоров.

"У нас есть "секретное оружие" — мы самые активные избиратели. Мы знаем, что наш долг — идти на выборы, и мы делаем это. Нашими голосами избрано правительство", — заключила Жилде.