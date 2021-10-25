Хуже всего вакцинируются строители и фермеры

Самый низкий охват вакцинации от Covid-19 в Латвии наблюдается в сфере лесного и сельского хозяйства, а также в строительстве, где полный курс вакцинации к 20 октября прошли 34% и 49% работников соответственно, свидетельствует информация Министерства экономики.

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В свою очередь, самый большой удельный вес вакцинированных - в секторе здравоохранения и социального ухода, где прививки получили 87% работников. Затем следует сфера образования (83%), госуправления и защиты (81%), сфера информационных и коммуникационных технологий (78%), сектор финансов и страхования (77%), а также сфера развлечений (77%).

В сфере оказания профессиональных, научных и технических наук полный курс вакцинации прошел 71% работников, в секторе размещения на ночлег и питания - 65%, операций с недвижимостью - 64%, остальной промышленности - 60%, сфере торговли - 60%, обрабатывающей промышленности - 57%, сфере работы административных и обслуживающих служб - 57%, транспорта и логистики - 51%.

Если смотреть статистику в разрезе профессий, то самыми активными в плане вакцинации являются врачи (100%), среди исполнительных директоров и руководителей предприятий таковых 98%, старших специалистов управления и администраций - 96%, педагогов детсадов и основных школ - 91%, работников индивидуального ухода - 90%.

От Covid-19 полностью вакцинированы 89% программистов, создателей программного обеспечения и аналитиков, 88% секретарей, 86% руководителей коммерческих услуг, 84% специалистов госсектора, 83% торговых агентов и посредников, 81% физиков в и специалистов инженерных наук, 78% специалистов финансов и математики, 75% уборщиц домов, гостиниц офисов, 71% продавцов магазинов, 85% рабочих, выполняющих другие простые работы.

Меньше все привитых среди работников учета материальных ценностей и транспорта (70%), среди работников, занятых в сфере промышленности (66%), водителей грузовиков и автобусов (50%).

В период с 27 сентября по 17 октября активнее всего делали прививки продавцы магазинов (7834 человек), работники промышленной сферы (6686), исполнительные директора и руководителей предприятий (4006), уборщицы (3291), водители грузовиков и автобусов (2683), официанты и бармены (2595), старшие специалисты управления и администрации (2511), торговые агенты и посредники (2442).