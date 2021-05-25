Hyundai в лизинг и вложения на 800 тысяч. Сколько заработали и накопили министры и президент Латвии

Согласно законодательству, каждый год все должностные лица Латвии обязаны подавать в Службу госдоходов (VID) декларации, в которых необходимо указать суммы заработанных за предыдущий год денег, а также перечислить недвижимое имущество, долговые обязательства, имеющиеся транспортные средства и прочее. Delfi предлагает ознакомиться с данными, которые указал в своей декларации каждый из нынешних представителей Кабинета министров. В качестве "бонуса" для читателей мы добавили и отчетность президента Латвии Эгилса Левитса.
- 1. Премьер-министр Кришьянис Кариньш
- 2. Министр земледелия Каспарс Герхардс
- 3. Министр юстиции Янис Борданс
- 4. Министр юстиции Наурис Пунтулис
- 5. Министр обороны Артис Пабрикс
- 6. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич
- 7. Министр защиты окружающей среды Артурс Томс Плешс
- 8. Министр образования и науки Илга Шуплинска
- 9. Министр благосостояния Рамона Петравича
- 10. Министр финансов Янис Рейрс
- 11. Министр сообщения Талис Линкайтс
- 12. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс
- 13. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс
- 14. Президент Латвии Эгилс Левитс