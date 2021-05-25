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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Hyundai в лизинг и вложения на 800 тысяч. Сколько заработали и накопили министры и президент Латвии
Foto: F64

Согласно законодательству, каждый год все должностные лица Латвии обязаны подавать в Службу госдоходов (VID) декларации, в которых необходимо указать суммы заработанных за предыдущий год денег, а также перечислить недвижимое имущество, долговые обязательства, имеющиеся транспортные средства и прочее. Delfi предлагает ознакомиться с данными, которые указал в своей декларации каждый из нынешних представителей Кабинета министров. В качестве "бонуса" для читателей мы добавили и отчетность президента Латвии Эгилса Левитса.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш

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