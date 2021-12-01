И снова о погоде: ночью Латвию "накроет" новый циклон, снегопад продолжится до пятницы

Поздно вечером в среду, 1 декабря, территория Латвии окажется под влиянием зоны осадков, которая вместе с очередным циклоном приходит с юго-запада. До пятницы в стране ожидаются снегопады, а временами - дожди, прогнозируют синоптики.

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С позднего вечера среды в западных районах страны ожидаются снегопады и метель, местами на Курземском побережье Рижского залива - сильная метель. Начиная с юго-западных районов снегопад во многих районах перейдет в дождь. Температура воздуха в четверг повысится до 0..+4 градусов, прохладнее всего будет на севере Видземе.

В пятницу снова ожидаются снегопады, местами - сильные. За два дня количество осадков в отдельных районах страны достигнет 30 см, высота снежного покрова может увеличиться на 10-20 см.

Если в начале недели самые сильные снегопады прошли в Селии и Латгале, то новый циклон принесет много осадков по всей стране, высокие сугробы появятся и в Курземе.

С уходом циклона температура воздуха местами кратковременно понизится до -10..-15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии утром объявил желтое предупреждение о снегопаде в среду днем и оранжевое предупреждение о сильном снегопаде на период с позднего вечера среды до второй половины дня четверга. Во втором предупреждении говорится, что ночью через территорию страны будет проходить зона осадков, ночью высота снежного покрова увеличится на 5-9 см, а в четверг днем - еще на 5-9 см.

В западных районах страны и местами - в центральной части с ночи до второй половины дня четверга высота снежного покрова увеличится на 10-14 см, говорится в предупреждении. Снегопад прекратится только в пятницу днем.