И вам помогут. В Музее истории медицины покажут выставку о деменции — "Дневники молока"

С 8 апреля по 5 июня в Музее истории медицины им. Паула Страдыня пройдет выставка художницы новых медиа Анны Приедолы "Дневники молока". Экспозиция посвящена деменции, а также опыту страдающих деменцией людей и их родственников. Выставку дополнят мастер-классы художницы "Рецепты данных", где у каждого будет возможность создать собственные "рецепты данных", и первое занятие пройдет в день открытия выставки — 8 апреля в 17.00 часов.

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Деменция — болезнь, которая очень распространена в современном стареющем обществе, но говорят о ней мало. Она необратимо влияет на процессы памяти и восприятия заболевшего, постепенно уводя человека от успешного и самостоятельного существования в обществе. Меняется личность больного, исчезают недавние события, но возвращаются детские воспоминания. Эта болезнь также оказывает значительное влияние на родственников людей с деменцией, которые часто становятся сиделками.

На выставке художница посредством визуализации данных и опыта деменции в аудиоформате знакомит и отображает повседневную жизнь и процессы восприятия пожилых людей с деменцией, интерпретацию социально-политической реальности и человеческих отношений, используя молоко и его продукты в качестве основного средства выражения.

Анна Приедола в своей творческой деятельности уже занималась изучением еды как художественного материала и мультисенсорного опыта, который она дает при восприятии произведения искусства. Создавая это произведение как личностно важную тему, художница наблюдала очень интересные процессы свертывания и трансформации молока, что в своем постоянном развитии создавало еще более выраженные ассоциации с опытом деменции, ее медленного, но постоянного прогрессирования, приводящего к необычным, не всегда некрасивым отношениям и формам общения. Работая над выставкой, художница сотрудничала с больными деменцией и их родственниками, документируя их опыт.

"Процессы старения неотвратимы, но не всегда легки и сразу заметны. Когда мы ищем утешения у наших родителей, бабушек и дедушек, в какой-то момент мы должны осознать, что нет больше того, что мы знали и ищем: родители изменились, и мы сами должны измениться. "Дневники молока" документируют процессы изменений, которые вроде бы происходят сами по себе, но не всегда легко", — рассказывает автор выставки.

Выставку Анны Приедолы дополняет pop-up экспозиция из предметов коллекции Музея истории медицины, созданная художницей совместно со специалистами музея. В ней рассказывается об исследовании процесса старения и деменции как диагноза сквозь время и различные учреждения. Анатомические препараты, черно-белые фотографии, визуализация исторических данных, а также предметы быта знакомят посетителя выставки и обращают внимание на наличие и проявление старения в повседневной жизни.

Организаторы выставки — Фонд открытого общества DOTS и Латвийский центр современного искусства — приглашают вас также пообщаться во время посещения. На выставке в определенное время будут представлены специально подготовленные вестники искусства или арт-медиаторы — эксперты в различных областях, как профессионалы в области искусства, так и непрофессионалы, которые приобрели навыки и знания об арт-медиации и ее социальной силе. С ними можно будет поговорить и отправиться на совместный осмотр выставки.

16 апреля, 21 мая и 2 июня в 12.00 каждый посетитель выставки может принять участие в мастер-классах "Рецепты данных" под руководством Анны Приедолы, где будет возможность создать свои рецепты данных, воспроизводя данные о деменции с помощью продуктов питания и тем самым упрощая возможность "переваривать статистику" и ощущать ее разными органами чувств. Участие бесплатное.

В рамках выставки будет реализован пилотный проект "Кафе Деменция", разработанный Латвийским центром современного искусства (LLMC). Сюда приглашаются семьи с пожилыми людьми, страдающими деменцией и нарушениями памяти. В неформальной атмосфере, как в кафе, у вас будет возможность поделиться опытом, послушать специалистов, больше узнать о деменции и возможностях искусства в ежедневной помощи людям с проблемами памяти. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время на странице LLMC в Facebook , но уже сейчас вы можете узнать о ней больше, написав на mara@lcca.lv.

Выставка "Дневник Молока" пройдет в рамках международного проекта "Агенты перемен: арт-медиация как разговор". Он направлен на повышение понимания современного искусства как творческого процесса, основанного на вовлечении общества и разговоре с ним с учетом потребностей местного сообщества и актуальных для него тем. Проект в 2021-2022 годах реализуют четыре страны в сотрудничестве с пятью организациями: Фондом культуры (Хельсинки, Финляндия), Таллинским городским музеем (Таллин, Эстония), Творческим пространством Tensta (Стокгольм, Швеция), Латвийским центром современного искусства и Фондом открытого общество DOTS (Рига, Латвия). Проект софинансируется программой Европейского Союза "Творческая Европа", Фондом интеграции общества и Министерством культуры Латвии.

О времени, месте и порядке посещения выставки

Выставку "Дневники молока" можно будет посмотреть в Музее истории медицины им. Паула Страдыня (Rīga, Ukrainas neatkarības iela 1) с 8 апреля по 5 июня, по вторникам-средам и пятницам-субботам с 11.00 до 17.00, по четвергам с 11.00 до 19.00, по воскресеньям с 11.00 до 16.00 Цена входного билета — от 0,50 до 2,00 евро.

О художнице

Анна Приедола (1988 год) — художница, живущая и работающая в Лиепае. Она получила степень магистра по учебной программе "Искусство новых медиа" Лиепайского университета и в настоящее время работает научным ассистентом в Лаборатории исследований искусства Лиепайского университета. В своей творческой деятельности художница разрабатывает различные междисциплинарные художественные проекты, часто сотрудничая с местным сообществом или его группами, исследуя вопросы устойчивого развития и эстетику потребительских отношений. Она также работает куратором, исследуя возможность интерпретации концепции природы и моделирования опыта природы.

О Музее истории медицины им. Паула Страдыня

Музей истории медицины имени Паула Страдыня впервые открыл свои двери для посетителей в 1961 году и в настоящее время является одним из самых популярных музеев Латвии. Чрезвычайная ситуация в условиях пандемии побуждает выяснить, каково здоровье самого музея и что понимается под понятием здоровья в данном контексте. Этим вопросам посвящена программа мероприятий Музея истории медицины им. Паула Страдыня на 2022 год.

О Латвийском центре современного искусства

Латвийский центр современного искусства (LLMC) — одна из ведущих неправительственных организаций, продвигающая и поддерживающая развитие латвийского современного искусства. Цель LLMC состоит в том, чтобы при осуществлении международных и национальных художественных мероприятий обучать и вовлекать латвийское общество в развитие культурного разнообразия и инклюзивного общества, повышать значение критической мысли. Учреждение занимается исследованиями, продюсированием новых работ, а также созданием и поддержкой архива современного искусства. www.lcca.lv

О Фонде открытого общества DOTS

Фонд для открытого общества DOTS — это неправительственная организация, чья миссия заключается в укреплении качества демократии и повышении культуры общения в Латвии. В то же время деятельность Фонда направлена на стимулирование интереса и участия людей в общественных и политических процессах, а также создание привлекательной и инклюзивной среды для обсуждения, общения и интеллектуального любопытства. Фонд DOTS является учредителем и организатором Фестиваля общения LAMPA. В 2022-2023 годах основная деятельность Фонда софинансируется программой грантов ЕЭЗ и Норвегии "Фонд активного населения".