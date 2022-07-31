ID-карты: как их быстро получить, а кому можно не торопиться?

С 1 января 2023 года ID-карта становится основным документом, удостоверяющим личность в Латвии. Глава Управления гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) Майра Розе рассказала, кому можно не торопиться. А тем, кому торопиться надо, как это делать грамотно и быстро. И что будет тем, кто все же не успеет до конца года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полностью ответы Майры Розе на самые насущные вопросы, связанные с ID-картами, рабочими и гуманитарными визами, ВНЖ, ПМЖ, натурализацией и возвращением от гражданства России к латвийскому можно прочитать ЗДЕСЬ.

По данным PMLP на 1 июля этого года лишь 150 000 граждан и неграждан Латвии имели действующую eID-карту. Более 700 000 граждан и неграждан имели как действительные паспорта, так и удостоверения личности.

В этом году у значительного числа первых получателей ID-карты подошел к концу 10-летний срок ее действия — надо менять. А тем, у кого ее не было, получать. Очереди в отделения большие по всей Латвии, в Риге — особенно, несмотря на то что пропускная способность PMLP с введением живых очередей заметно улучшилась. Сейчас только 30% посетителей принимаются по записи.

Если в начале этого года принимали 31 тысячу клиентов, то в июне — 38 тысяч. Но даже, если пропускную способность довести до 40 тысяч в месяц, обслужить за оставшихся полгода более 634 тысяч клиентов - миссия невыполнимая. А тут еще ковид набирает силу. И не миновал сотрудников PMLP.

Как заверила Майра Розе, работники PMLP могут подсказать людям, когда лучше приходить: уезжайте по своим делам — возвращайтесь тогда-то. Эту информацию обещают публиковать на сайте. Также создается аппликация, чтобы человек взял удаленно номерок к живую очередь и видел, когда прийти. Больше всего людей могут обслужить в 1-м отделении в Чиекуркалнсе. Главное — не приходить в понедельник. А вот в среду и четверг в районе трех часов из отделения часто уходят счастливые люди.

Не торопиться могут пенсионеры по возрасту (к тем, кто "по выслуге лет" это не относится) и инвалиды — они могут оформлять ID-карты до 1 января 2031 года. А задекларированные за рубежом латвийцы получили отсрочку до 1 января 2025 года. Лежачие больные могут воспользоваться услугой оформления документов на дому.

В Законе прописано, что с 1 января ID-карты — главные документы. Но наказание (штраф) не определено. Административное взыскание будет применяться только в случаях отсутствия у клиента хоть какого-то документа, удостоверяющего личность. Таких на сегодня около 18 тысяч человек. Например, если человек документы потерял — тогда смотрят, при каких обстоятельствах.