"Идиоты применяют силу под предлогом недовольства". Премьер Нидерландов осудил действия протестующих
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В понедельник, 22 ноября, исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рите строго осудил насильственные протесты жителей против карантинных ограничений. Рите назвал происходящее "вспышкой насилия под прикрытием демонстраций".

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"Полиция и представители судебной власти делают все возможное, чтобы призвать виновных к ответственности", — добавил Рютте.

Последние три дня во многих городах Нидерландов проходили протесты и беспорядки. В ночь на воскресенье протестующие в Гронингене, Леувардене, Энсхеде и Тилбурге запускали петарды и занимались вандализмом, портя государственную и частную собственность, сообщила полиция.

За три дня протестов против ограничений, связанных с Covid-19, в разных городах Нидерландов арестовано около 145 человек. Один из организаторов протеста, Юст Эрас объяснил: "Люди хотят жить, поэтому мы здесь". Об этом пишет Al Jazeera.

"Право протестовать — большое благо, но я не допущу, чтобы идиоты применяли силу против спасательных и аварийных служб, обосновывая это недовольством", — заявил Рютте.

Уже сообщалось, что в понедельник Австрия повторно ввела особо строгие ковид-ограничения — первая среди стран западной Европы. Решение правительства вызвало массовые протесты в разных городах страны.

В воскресенье во многих городах Европы, а также на заморских территориях Франции, продолжились протесты против повторно введенных ограничений, связанных с Covid-19.

"Право на протест — фундаментальное право граждан, но насилие на улицах неприемлемо. Обязанность национальных властей стран Евросоюза — обеспечить порядок", — заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

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