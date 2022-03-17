Иева Акуратере стала депутатом Сейма

Парламент, 17 марта, утвердил полномочия депутата 13-го Сейма Иевы Акуратере ("Консервативные"). Она прошла в Сейм по "мягкому" мандату, заменив депутата Юриса Юрашса, который присоединился к вооруженным силам Украины.
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Перед голосованием Акуратере дала клятву депутата Сейма и заверила ее подписью.
Иева Акуратере избрана от Новой Консервативной партии по Курземскому избирательному округу.
Сегодня же Сейм убедился в том, что у нового депутата есть сертификат Covid-19.
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