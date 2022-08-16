Им будет больно, но это и есть цель. Парламентский секретарь МИДа Латвии о том, что будет с визами и ВНЖ для россиян

Латвия добивается того, чтобы все страны Евросоюза перестали выдавать россиянам туристические визы, а также хочет, чтобы граждан России перестали пускать на территорию ЕС через сухопутные границы. Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Занда Калниня-Лукашевича (Новое Единство) в интервью Delfi TV рассказывает о том, что стоит за такой позицией, будут ли исключения и что произойдет с видами на жительство.

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Delfi пересказывает ключевые моменты дискуссии.

Латвия перестала выдавать визы гражданам России уже с 25 февраля, с 4 августа ограничения стали уже очень жесткими. С 4 августа выдано всего четыре визы в связи с похоронами, это сейчас единственное исключение.

Мы работаем над тем, чтобы убедить страны Европы перестать выдавать туристические визы и очень ограничить выдачу любых других виз. (..) Этот вопрос будет обсуждаться в конце августа на уровне министерств иностранных дел. (..) Мы считаем, что российским туристам сейчас здесь делать нечего.

Сейчас в силе остаются визы, выданные ранее как Латвией, так и другими странами ЕС. Поскольку авиасообщения между Россией и ЕС сейчас нет, самое сильное давление сейчас на границах Латвии, Эстонии и Финляндии. Большая часть (россиян) едет транзитом. Сейчас идет очень плотная работа со странами этого региона, чтобы обладателям Шенгенских виз на границах был запрещен въезд. То же самое касается долгосрочных и многократных виз. Мы хотим, чтобы к этому решению присоединились Польша и Литва. Сегодня (во вторник, 16 августа) мы почувствовали поддержку этой позиции на собрании коалиции.

Смогут ли граждане России получить визу в порядке исключения? После 25 февраля Латвия выдавала визы в связи с похоронами или болезнью близких, в целях воссоединения семьи или из соображений гуманности. Сейчас этот список будет урезан еще больше. Это то, к чему мы будем призвать другие страны: сначала нужно отказаться от туристических виз.

Мы видим, что решение не выдавать туристические визы вызвало самые большие волнения в российском обществе (..). Это касается обеспеченных россиян, жителей крупных городов. Для них это будет болезненно, но это и есть цель: заставить российское общество понять, что что-то не в порядке. Потому что многие из них делают вид, что не знают, что идет война.

Могут ли депортировать тех обладателей Шенгенских виз, которые уже находятся на территории Латвии? Если они ведут себя агрессивно, представляют угрозу общественному порядку и национальной безопасности, используют очень резкую риторику против украинцев или в целом против европейской политики, то это может стать причиной для депортации. Но это индивидуальные случаи.

Граждане России должны понимать, что большого желания принимать их здесь нет. Особенно если они поддерживают агрессию своей страны или распространяют дезинформацию.

Смогут ли выехать в Европу те, кому в России грозят преследования в связи с антивоенными выступлениями? У тех, кто столкнулся с самыми серьезными угрозами, было достаточно времени покинуть Россию. Возможно, сейчас в России кого-то задержат, когда он назовет войну войной. Можно ли это сравнить с Украиной, где гибнут мирные жители, женщины и дети? Если в России будет много людей, которые выступят против, то мест в изоляторах не хватит. Но в последние месяцы надежда на то, что таких людей станет больше, испарилась. (..) Въезд могут разрешить в экстремальных случаях на основании соображений гуманности.

Выдача виз российским журналистам на данный момент остановлена, но Латвия должна сохранять готовность реагировать на особые случаи, которые будут оцениваться очень тщательно и скрупулезно.

Продление видов на жительство, полученных в обмен на вложения, больше не может быть автоматическим. Об этом мы договорились с партнерами по коалиции, МВД разработает поправки к Закону об иммиграции и в начале сентября они могут быстро пройти через Сейм. ВНЖ можно будет продлить только в отдельных, исключительных случаях.

Неграждане и граждане Латвии, которые сейчас примут решение принять гражданство России по упрощенной процедуре, не получат вид на жительство. Им придется покинуть страну.

Речь Занды Калнини-Лукашевичи передана близко к смыслу, но не дословно. Полная запись интервью.