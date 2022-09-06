Иммунолог: заболеваемость Covid-19 показывает что вирус становится сезонным

В Латвии текущая ситуация с Covid-19, по оценке главы Государственного совета по иммунизации Даце Завадски, относительно хорошая, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на службу новостей Латвийского радио 4.

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"Действительно, есть основания считать этот вирус сезонным. Такое же отношение, как к гриппу, аденовирусу, острой респираторной инфекции у нас будет, я надеюсь, и к Covid-19. В Латвии довольно хороший гибридный иммунитет. Это вакцинация, плюс случаи заболевания, что защищает даже лучше. В свою очередь, вакцины утверждены, вакцины хорошие, и я предполагаю, что вакцинацию мы начнем на следующей неделе".

Профессор Юта Кройча, заведующая кафедрой биологии и микробиологии Рижского университета им. П. Страдиня, придерживается схожих взглядов. В то же время она также призналась, что прогнозировать развитие вируса пока сложно: "Все будет определяться тем, каким будет вирус. Как вирус будет меняться. И об этом можно только гадать. Сейчас ведущие европейские эпидемиологи высказываются так: "Если кто-то говорит, что он знает, что будет осенью, то он либо лжет, либо хочется казаться более умным, чем он есть". Это что касается вируса. Что касается вакцин, то там ученые работают, производители тоже готовы к работе, так что жизнь покажет, что будет осенью".