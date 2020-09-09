Индексация пенсий: какую надбавку получат пенсионеры с октября?

1 октября в Латвии будет проведена очередная индексация пенсий и компенсаций. Надбавка полагается тем, кто получает пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потери кормильца, также компенсации, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2020 года.

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Как пояснили в Агентстве государственного социального страхования (VSAA), будут индексированы выплаты или их части, размер которых не превышает 454 евро в месяц.

К пенсиям по возрасту будут применены следующие индексы:

1,0380, если общий страховой стаж – до 29 лет;

1,0446, если общий страховой стаж составляет от 30 до 39 лет или если пенсия по возрасту назначена за работу во вредных и опасных условиях (2-й список) или за работу в особо вредных и особо опасных условиях (1-й список) также если страховой стаж составляет менее 30 лет;

1,0512, если общий страховой стаж – от 40 до 44 лет;

1,0578, если общий страховой стаж составляет 45 и более лет.

Индексации подлежат все виды пенсий, размер которых не превышает 454 евро. Если размер пенсии или компенсации превышает 454 евро, индексация будет проведена в отношении только той части назначенной суммы, размер которой составляет 454 евро.

В полном размере будут проиндексированы пенсии, назначенные жертвам политических репрессий, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

К пенсии по инвалидности, за выслугу лет или по случаю потери кормильца, а также к страховой компенсации (к сумме, размер которой не превышает 454 евро) независимо от страхового стажа будет применен индекс 1,0380.

Увеличение пенсии будет зависеть от размера назначенной пенсии.

Пример. Лицу, имеющему страховой стаж в 30 лет, была назначена пенсия по возрасту, размер которой на 30 сентября 2020 года составляет 300 евро. Если применить к этому размеру соответствующий индекс 1,0446, размер пенсии составит 313,38. Таким образом, пенсия после индексации возрастет на 13,38 евро.

В подлежащий индексации размер пенсии не включается доплата к государственной пенсии.

Предоставляемая доплата за каждый год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, с 1 октября 2020 года увеличится:

с 1,61 до 1,67 евро, если пенсия по возрасту была назначена до 31 декабря 1996 года или была назначена пенсия по инвалидности и возраст, необходимый для назначения пенсии по возрасту, был достигнут до 31 декабря 1996 года;

с 1,07 до 1,11 евро, если пенсия по возрасту или по инвалидности была назначена начиная с 1 января 1997 года.

Пример. Лицу, имеющему страховой стаж в 25 лет, была назначена пенсия по возрасту, размер которой на 30 сентября 2020 года составляет 200 евро. Если применить к этому размеру соответствующий индекс 1,0380, размер пенсии составит 207,60. Таким образом, пенсия после индексации возрастет на 7,60 евро.

Между тем доплата, размер которой за 24 года страхового стажа до 31 декабря 1995 года равнялся 38,64 евро, составит 40,08. Таким образом, доплата увеличится на 1,44 евро. Увеличение пенсии вместе с доплатой составит 9,04 евро.

Индексация пенсий будет происходит автоматически. Для ее проведения заявление в VSAA не потребуется. Выплата индексированных пенсий и доплат начнется с октября 2020 года.

Следует учитывать, что с индексированной пенсии может удерживаться подоходный налог с населения, что уменьшает размер выплачиваемой пенсии.