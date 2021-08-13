Индексация пенсий: какую надбавку получат пенсионеры с октября?

1 октября в Латвии будет проведена очередная индексация пенсий и компенсаций. Надбавка полагается тем, кто получает пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потери кормильца, также компенсации, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2021 года.

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Как пояснили порталу Delfi в Министерстве благосостояния, будут индексированы выплаты или их части, размер которых не превышает 470 евро в месяц. Размер доплаты будет зависеть как от размера пенсии или компенсации, так и от применяемого индекса.

К пенсиям по возрасту будут применены следующие индексы:

1,0423, если общий страховой стаж — до 29 лет;

1,0451, если общий страховой стаж составляет от 30 до 39 лет;

1,0479, если общий страховой стаж — от 40 до 44 лет;

1,0507, если общий страховой стаж составляет 45 и более лет.

Заметим, что индексации подлежат все виды пенсий, размер которых не превышает 470 евро. Если размер пенсии или компенсации превышает 470 евро, индексация будет проведена в отношении только той части назначенной суммы, размер которой составляет 470 евро.

Как и прежде в полном размере будут проиндексированы пенсии, назначенные жертвам политических репрессий, инвалидам I группы и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В этом году к пенсии по инвалидности, за выслугу лет или по случаю потери кормильца, а также к страховой компенсации (к сумме, размер которой не превышает 470 евро) независимо от страхового стажа будет применен индекс 1,0423.

Увеличение пенсии будет зависеть от размера назначенной пенсии.

Пример. Лицу, имеющему страховой стаж до 29 лет, была назначена пенсия по возрасту, размер которой на 30 сентября 2021 года составляет 380 евро, прибавка в результате индексации составит 16,07 евро. При таком же размере пенсии и стаже от 30 до 39 лет надбавка составит 17,14 евро, а стаже от 40 до 44 лет — 18,20 евро. Трудовой стаж свыше 45 лет принесет уже 19,27 евро.

Помимо того, увеличится предоставляемая доплата за каждый год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года.

Пример: пенсионеры, которые сейчас получают 400 евро, за 45-летний стаж будет получать 420,28 евро и надбавку к пенсии в размере 29 евро.

Индексация пенсий будет происходит автоматически. Для ее проведения заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) не потребуется. Выплата индексированных пенсий и доплат начнется с октября 2021 года.