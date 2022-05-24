Индексация пенсий: когда и как проводить? Перед выборами — все больше предложений

Коалиция уже договорилась о том, чтобы произвести индексацию пенсий с учетом инфляции уже 1 сентября, а не 1 октября, как это происходило обычно. Перенос сроков политики связывают с удорожанием жизни, но очевидно и то, что в этом случае пенсии подрастут ровно до выборов в Сейм, назначенных на 1 октября. Оппозиция, в свою очередь, не отстает от правительства — и предлагает свои идеи, как повысить доходы пенсионеров.

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Правительственные идеи

Решение о переносе на месяц срока индексации пенсий в этом году уже сообщил министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные"), эта идея получила поддержку правительства.

В конце апреля парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) выразила поддержку предложению Министерства благосостояния в декабре доплатить 200 евро пенсионерам, которые получают меньше 300 евро пенсии. Тем, кто получает больше 300 евро, планировалось доплатить столько, чтобы общая сумма составила 500 евро. Однако это пока лишь сырая идея, которая находится в стадии обсуждения: коалиция не дала ей оценку.

СЗК: провести индексацию еще на месяц раньше

Парламентская фракция оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) предложила произвести индексацию еще на месяц раньше — 1 августа, а не 1 сентября. В повестку дня Сейма 26 мая уже включен соответствующий законопроект СЗК. Депутат Сейма от СЗК Виктор Валайнис аргументирует перенос сроков тем, что стремительно дорожают цены на продукты питание и содержание жилья. На этом же настаивает и Латвийская федерация пенсионеров.

Это своеобразный ответ оппозиции на фактическое решение правящей коалиции произвести индексация 1 сентября, не 1 октября.

Законопроект СЗК предусматривает, что 1 августа должны быть проиндексированы пенсии, размер которых не превышает 50% от средней зарплаты в стране, за которую вносили вносы социального страхования. При индексации должен учитываться индекс фактических потребительских цен. СЗК считает, что должны быть проиндексированы не только пенсии по возрасту, но и пенсии политрепрессированных, инвалидов 1-й группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

За год — с апреля 2021 года по апрель 2022 года — цены выросли на 13%, напоминает СЗК со ссылкой данные Центрального статистического управления. Это означает, что тот набор товаров и услуг, который ранее обходился в 100 евро, теперь требует расходов в 113 евро.

"Согласие": иначе и чаще производить индексацию

В свою очередь, оппозиционное "Согласие" предлагает индексировать пенсии, применяя иную формулу перерасчета. Если сейчас пенсии индексируются, исходя из общих показателей инфляции, то "Согласие" считает — нужно учитывать рост цен на товары и услуги первой необходимости, такие как продукты питания, медикаменты и коммунальные услуги. Соответствущий законопроект "Согласия" также — в повестке дня заседания Сейма 26 мая.

Автор законопроекта — депутат Сейма от "Согласия" Андрей Клементьев — подчеркивает, что, несмотря на перенос срока индексации с 1 октября на 1 сентября, реально пожилым людям прибавки будет недостаточно.

По словам Клементьева, в 2021 и 2022 годах наиболее выражен был рост цен по трем позициям: продукты питания, расходы на жилье и транспортные расходы.

Законопроект "Согласия" предусматривает введение новых подходов к индексации пенсий: