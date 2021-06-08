Индийский штамм коронавируса выявлен в Латвии у 21 человека, двое из них умерли
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Индийский штамм коронавируса выявлен в Латвии у 21 человека. Двое из них скончались, рассказал на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Среди заболевших 13 латвийцев и пять иностранцев. О трех случаях стало известно только вчера, поэтому информации об их гражданстве пока нет. Среди заболевших — три моряка из Лиепаи, которые заболели на корабле.

В Латвию ввезено пять вариантов индийского штамма. Пять человек заболели за границей, четыре — дома от родных, в девяти случаях источник заражения установить не удалось.

Заболевшие констатированы в Риге, Лиепае, Юрмале, Олайнском крае, Гаркалнском крае, Алсунгском крае, Сигулдском крае и Бауском крае.

Средний возраст заболевших этой разновидностью коронавируса — 42 года, большая часть из них мужчины. Три человека были госпитализированы, один из них умер в больнице, еще один умер дома.

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