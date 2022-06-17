Индриксоне: коалиция вернется к дискуссии о возможном снижении акциза на топливо

Министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) предполагает, что коалиция вернется к обсуждению возможного снижения акцизного налога на топливо. Об этом политик заявила в интервью телеканала TV24.

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Министр указала, что такое предложение было сделано еще весной, однако тогда у партнеров по сотрудничеству сложилось впечатление, что это не столь уж и важно — больше внимания нужно уделять адресной поддержке.

"У нас были непопулярные таблицы Excel с ожидаемым повышением цены и предложением ее снизить. На тот момент партнерам, возможно, не показалось, что это так важно, а казалось, что адресная поддержка решит все, что в экономике нельзя доплачивать, поскольку тогда будет еще тяжеле. Но всегда нужно учитывать — если мы начинаем кому-то оказывать поддержку, то, конечно, у этого есть последствия", — отметила Индриксоне.

Политик пояснила, что, по ее мнению, снижение акцизного налога на топливо сейчас стало бы наиболее эффективным способом остановить рост цен в краткосрочной перспективе.

Министр также подчеркнула, что свою налоговую политику Латвия должна соизмерять с Литвой и Эстонией. "Теперь у нас так — по одному топливу мы выше Эстонии, а по другому — выше Литвы. Поэтому, если бы мы установили самые низкие уровни (налога) как на дизельное топливо, так и бензин, чем в Эстонии и Литве, мы определенно были бы более конкурентоспособными", — говорит Индриксоне.

Министр экономики отметила, что конкуренция с соседними странами создаст хорошие условия не только для домохозяйств, но и для бизнеса.

Как уже сообщалось, правительство согласовало на этой неделе меры, направленные на снижение цен на топливо. Во вторник, 14 июня, Кабмин принял решение, что с 1 июля до конца 2023 года добавление биотоплива в топливо не будет обязательным.