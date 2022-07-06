Индриксоне: в Латвии нужно создать фонд развития жилья

В Латвии должен быть создан фонд развития жилья, который финансово помог бы решить вопросы доступности жилья, заявила в среду министр экономики Илзе Индриксоне на конференции Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК) и Министерства экономики.

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По словам министра, 44% населения Латвии нуждаются в поддержке для решения жилищного вопроса. Также необходимо построить доступное и энергоэффективное социальное жилье.

Индриксоне отметила, что за 30 лет независимости в Латвии очень мало сделано для решения жилищного вопроса — за годы независимости построено всего 4% многоквартирных домов, и в основном люди живут в старых домах советского периода.

Для строительства жилья не хватает частных инвестиций, финансовых ресурсов, банки отказываются финансировать жилье в регионах.

По словам Индриксоне, Фонд восстановления ЕС выделил средства на строительство 700 квартир с низкой арендной платой в регионах, но этого недостаточно, поэтому необходимо создать фонд жилищного строительства.

"Важно способствовать доступности качественного жилья для всех групп населения, вкладывая средства как в улучшение существующего жилищного фонда, так и путем поощрения инвестиций в развитие нового жилищного фонда", — подчеркнула Индриксоне.

Доступное жилье — базовая потребность каждого человека и, принимая во внимание геополитическую ситуацию, также — главный приоритет, заявила председательница ЕЭСК Криста Швенг. По ее словам, хотя жилищная политика по-прежнему входит в компетенцию отдельных государств, для предотвращения дефицита достойного и доступного жилья в ЕС необходим конкретный европейский план с упором на повышение энергоэффективности зданий.

Инфляция и энергетический кризис ухудшили доступность жилья, а рост стоимости строительства усугубил жилищный кризис в ЕС, отметила глава представительства Еврокомиссии в Латвии Зане Петре.

Петре сообщила, что жилой фонд потребляет 40% всех энергоресурсов, но только 1% жилого фонда реконструируется. Поэтому необходимо ускорить его обновление.

Она также напомнила, что доходы населения в Латвии — одни из самых низких в ЕС, поэтому доступность жилого фонда низкая и это влияет на мобильность населения. Энергетический кризис также создает проблемы для тех домохозяйств, которые не имеют энергоэффективного жилья.