Индриксоне: в отопительном сезоне число получающих поддержку в ряде регионов может вырасти в 4 раза

В следующем отопительном сезоне число получающих поддержку в некоторых самоуправлениях может вырасти в четыре раза, сказала в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение).

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"Будут самоуправления, в которых число получателей поддержки не удвоится, а вырастет в четыре раза", — сказала министр экономики.

Индриксоне добавила, что число получателей поддержки в следующем отопительном сезоне очень расширится в тех самоуправлениях, в которых первично газовое отопление. Самые большие опасения сейчас вызывает Резекне, где централизованное отопление почти целиком обеспечивается газом.

По словам Индриксоне, сейчас идет работа над разработкой механизмов поддержки, с учетом опыта предыдущего сезона. "У нас уже были инструменты поддержки, которые были направлены на самое дорогое отопление. Это означает, что к тем, для кого удорожание будет экстремальным, государство придет на помощь до какой-либо медианы, частично компенсируя счета за отопление", — сказала министр.

Она отметила, что в следующем отопительном сезоне порог, свыше которого предусмотрена компенсация будет выше, чем в прошедшем. "Точно этот порог будет выше, чем в прежнем отопительном сезоне", — пообещала Индриксоне.

Как уже сообщалось, в предыдущем отопительном сезоне государство оказывало поддержку домашним хозяйствам в тех самоуправлениях, в которых наблюдался экстремальный рост цен и тариф на теплоэнергию в централизованном теплоснабжении был выше 68 евро за мегаватт-час.