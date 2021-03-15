Инфекционист: большая заразность штамма Covid-19 из Уганды научно пока не доказана

У подвида Covid-19 из Уганды есть мутации, которые считаются более заразными, однако, в отличие от британского штамма, убедительных научных доказательств этого пока нет, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
По словам инфекциониста, первоначально этот подвид был описан в Уганде, где было зафиксировано большинство случаев, в свою очередь, в Латвию, он, скорее всего, попал из Великобритании. "У вируса множество разных подвидов. Чем больше их к нам будут завозить, тем больше вероятность, что будут завезены более опасные", - отметил инфекционист.
Как сообщалось, Латвийский центр исследований биомедицины обнаружил в анализах лиепайчан наличие подвида Covid-19 под обозначением A.23.1 — это так называемый "штамм из Уганды", изначально констатированный в этой африканской стране. Председатель научного совета центра Янис Кловиньш рассказал, что две недели назад при оценке результатов секвенирования A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, или 1,56%. На этой неделе новый штамм обнаружен в четырех из 96 образцов, или в 4%. "Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае", - сказал Кловиньш.