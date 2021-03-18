Инфекционист: многое нужно закрыть, если мы не хотим повторить эстонский сценарий
Foto: LETA

Заболеваемость Covid-19 в Латвии растет, и ожидается, что она продолжит увеличиваться в ближайшие дни, поэтому следует думать об усилении ограничений, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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"Если посмотреть на кумулятивную заболеваемость за семь дней, то этот показатель довольно значителен. Проще говоря, это означает, что в прошлые вторник и среду было меньше случаев [заболевания], чем в эти вторник и среду, значительно меньше, поэтому мы с тревогой ждем, что будет в ближайшие дни и на следующей неделе", - сказал инфекционист.

На вопрос, означает ли это, что в Латвии прогнозируется резкий рост заболеваемости, Думпис ответил, что "рост заболеваемости будет, потому что это происходит практически во всех странах”.

По мнению представителя Минздрава, чтобы реагировать на ожидаемый рост заболеваемости, "многое нужно закрыть, если мы не хотим повторить эстонский сценарий”.

Комментируя высказывания отдельных политиков о том, что ограничения из-за Covid-19 нужно сделать более "логичными" или частично смягчить, Думпис ответил, что сейчас нельзя об этом говорить. "Мы можем говорить только об усилении ограничений", - сказал он.

Особенно большие риски главный инфекционист Минздрава видит в недавно принятом решении возобновить авиасообщение с третьими странами. "Особенно негативно я отношусь к тому, что жители Латвии летают чартерными рейсами на отдых", - сказал Думпис.

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LETA

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