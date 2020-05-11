Инфекционист: мы вступаем в неопределенные воды

Со смягчением ограничений соблюдение дистанции между людьми станет еще более важным, написал в "Twitter" главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
"С завтрашнего дня мы вступаем в неопределенные воды", - пишет он.
С точки зрения инфекциониста, особое внимание дистанцированию нужно уделять на мероприятиях с числом участников до 25, на спортивных занятиях, в ресторанах и в местах отдыха - особенно в помещении, где риск заражения выше.
Как сообщалось, с завтрашнего дня разрешены мероприятия с числом участников до 25. В закрытых помещениях их длительность может составлять не более трех часов.