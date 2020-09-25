Инфекционист: на пищевых предприятиях высокий риск распространения Covid-19

Предприятия, производящие продукты, являются благоприятной средой для распространения коронавируса, сообщил агентству LETA инфекционист Уга Думпис. Он отметил, что случаи массового распространения на пищевых предприятиях были зафиксированы во многих странах, в том числе в соседней Эстонии.
Причиной тому является холодный воздух, способствующий распространению вируса. По словам Думписа, на таких предприятиях необходимо особое внимание уделять соблюдению дистанции, использованию индивидуальных средств защиты, дезинфекции и проведению анализов.
Еще один риск — плохо проветриваемые помещения. В таких местах существует повышенный риск распространения инфекций.
"Надо понимать, что работа предприятий в условиях эпидемии может быть остановлена, потому что многие [сотрудники]должны находиться на карантине", — сказал Думпис. К тому же у работников могут быть дети, учащиеся в школах, из-за чего карантин может запустить цепочку событий, влияющих на экономику страны.
Как уже сообщалось, на этой неделе вспышки Covid-19 произошли на двух предприятиях, в том числе на предприятии по производству продуктов Forevers. Там заболели 19 работников. Некоторые из них регулярно ездили на работу на 50 автобусе Rīgas satiksme.