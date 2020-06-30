Инфекционист: новые вспышки Covid-19 могут появиться в любой момент

Новые вспышки Covid-19 по-прежнему могут появиться в любой момент, при этом, с увеличением перемещения людей между странами, с наибольшей вероятностью это может быть связано с кем-то из приехавших из-за рубежа, сказал главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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Он отметил, что ситуация за пределами стран Балтии хуже, она ухудшается и в целом в мире.

"Таким образом, в значительной степени мы вернулись к ситуации, которая была в марте, только уже с опытом, знаниями и лучше подготовленными", — отметил эксперт.

По словам Думписа, достаточно одному инфицированному посетить какую-то вечеринку в помещении, спортзал или бар, и может произойти вспышка. К счастью, вероятность такой вспышки в эпидемиологических условиях Латвии не так велика, но риск, безусловно, существует. Хотя это может и не произойти в течение некоторого времени, нужно находиться в режиме постоянной готовности, подчеркнул инфекционист.

Как сообщалось, для сохранения эпидемиологически благоприятной ситуации Центр профилактики и контроля заболеваний призывает латвийцев продолжать дистанцирование, часто мыть руки и дезинфицировать поверхности, а также тщательно взвесить необходимость выезжать за пределы страны.