Инфекционист: нужно увеличить темп вакцинации от Covid-19, важен каждый день
Foto: DELFI

Необходимо увеличивать темпы вакцинации от Covid-19, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он подчеркнул, что после доставки очередной партии вакцин их нужно как можно быстрее использовать, так как важен каждый день.

"Думаю, здесь есть над чем работать. Нам действительно нужно повысить эффективность, то есть скорость вакцинации", — сказал представитель Минздрава.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. На минувшей неделе прививки получили 2243 человека.

В понедельник была получена вторая партия вакцин Comirnaty — 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее сообщила, что объемы вакцинации от Covid-19 в Латвии планируется довести до 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин.

Министр отметила, что при обычных обстоятельствах в стране за полтора месяца можно вакцинировать 200 000 человек, а в условиях пандемии план состоит в том, чтобы вакцинировать 50 000 человек в неделю в соответствии с запланированными поставками вакцин. "Конкретные даты поставок вакцин различных производителей в настоящее время известны только частично, но в ближайшее время станут яснее", — сказала Винькеле.

Она сообщила, что к вакцинации планируется привлечь не только больницы, но и частный сектор и семейных врачей. Сегодня подробный план вакцинации будет рассматриваться в правительстве.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

40

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация Илзе Винькеле Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране