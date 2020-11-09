Инфекционист: об ослаблении ограничений можно говорить тогда, когда заболеваемость снизится в три раза
Foto: DELFI

Если кумулятивная заболеваемость Covid-19 в течение трех дней упадет до 50 случаев на 100 000 жителей, можно будет говорить об ослаблении ограничений, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 главный инфекционист Минздрава Уга Думпис. Сейчас заболеваемость составляет 164,6 случаев на 100 000 жителей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как считает Думпис, введенные ограничения соответствуют масштабу проблемы, и если люди будут их соблюдать, распространение коронавируса уменьшится. Но нужно выждать две недели, и не нужно удивляться, если на этой неделе количество заболевших все еще будет расти.

По его мнению, главная проблема в том, что люди не до конца поняли необходимость дистанцирования, ходя друг к другу в гости и посещая запрещенные мероприятия. Больше всего инфекциониста волнует рост заболеваемости в больницах и домах социального ухода.

По словам Думписа, рост заболеваемости, если смотреть по неделям, в Латвии не самый быстрый, и добиться снижения вполне возможно. Это удалось сделать и в Ирландии, Израиле и Бельгии, где положение одно из самых тяжелых. Там кривая заболеваемости идет вниз очень быстро. Латвия на данный момент все еще остается четвертой самой эпидемиологически безопасной страной ЕС.

"Не думаю, что нам нужно винить себя или политиков, что все сделано неправильно. Надо понять, что сейчас сложно всем странам. У нас все до сих пор шло сравнительно хорошо. Я думаю, мы и сейчас сможешь повернуть вниз кривую заболеваемости", — считает Думпис.

Он напомнил, что коронавирус гораздо опаснее и заразнее сезонного гриппа, особенно для людей старше 30 лет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна