Инфекционист: об ослаблении ограничений можно говорить тогда, когда заболеваемость снизится в три раза

Если кумулятивная заболеваемость Covid-19 в течение трех дней упадет до 50 случаев на 100 000 жителей, можно будет говорить об ослаблении ограничений, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 главный инфекционист Минздрава Уга Думпис. Сейчас заболеваемость составляет 164,6 случаев на 100 000 жителей.

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Как считает Думпис, введенные ограничения соответствуют масштабу проблемы, и если люди будут их соблюдать, распространение коронавируса уменьшится. Но нужно выждать две недели, и не нужно удивляться, если на этой неделе количество заболевших все еще будет расти.

По его мнению, главная проблема в том, что люди не до конца поняли необходимость дистанцирования, ходя друг к другу в гости и посещая запрещенные мероприятия. Больше всего инфекциониста волнует рост заболеваемости в больницах и домах социального ухода.

По словам Думписа, рост заболеваемости, если смотреть по неделям, в Латвии не самый быстрый, и добиться снижения вполне возможно. Это удалось сделать и в Ирландии, Израиле и Бельгии, где положение одно из самых тяжелых. Там кривая заболеваемости идет вниз очень быстро. Латвия на данный момент все еще остается четвертой самой эпидемиологически безопасной страной ЕС.

"Не думаю, что нам нужно винить себя или политиков, что все сделано неправильно. Надо понять, что сейчас сложно всем странам. У нас все до сих пор шло сравнительно хорошо. Я думаю, мы и сейчас сможешь повернуть вниз кривую заболеваемости", — считает Думпис.

Он напомнил, что коронавирус гораздо опаснее и заразнее сезонного гриппа, особенно для людей старше 30 лет.