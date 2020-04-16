Инфекционист обозначил главную эпидемиологическую угрозу для Латвии

Репатрианты в данный момент не являются главной эпидемиологической угрозой, так как они идентифицируются и контролируются, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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"Больше всего нам угрожает внутреннее распространение инфекции в больницах, пансионатах и на рабочих местах", — заявил Думпис, добавив, что в этих местах меры по надзору и контролю нужно усиливать.

Напомним, что в среду специальными авиарейсами в Ригу прибыли около 280 жителей стран Балтии.

Но, как сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле, из примерно 280 человек, прилетевших вчера в Латвию репатриационными рейсами из Амстердама и Франкфурта, более 20 пассажирам были сделаны тесты на Covid-19.

В обязательном порядке были протестированы люди с симптомами простуды, были и такие, кто сам захотел сдать анализы.

Винькеле пояснила, что пока существующий алгоритм не изменен, и для репатриантов без симптомов простуды тесты не обязательны, поскольку в отсутствие симптомов они могут и не выявить заражение Covid-19.

Репатриантам разъяснили, что они, находясь в 14-дневной изоляции, могут сделать тест на Covid-19 при малейших изменениях в самочувствии.