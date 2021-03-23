Инфекционист: распространенность британского штамма Covid-19 достигла опасного уровня
Foto: Edijs Pālens/LETA

Почти в половине секвенированных образцов анализов на Covid-19 был обнаружен британский штамм нового коронавируса, в эфире LTV сообщил председатель научного совета Латвийского биомедицинского центра Янис Кловиньш. Инфекционист Уга Думпис в своем Twitter сообщил, что “доля варианта B.1.1.7 достигла опасного уровня”.

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Кловиньш рассказал, что если на прошлой неделе новый штамм Covid-19 был обнаружен в 20 - 25% образцов, то на этой неделе он присутствовал почти в половине анализов. “Похожие данные получены в быстром тестировании, я предполагаю, он достиг 40 - 45% случаев”, - сказал Кловиньш.

Ученый отметил, что при британском штамме болезнь протекает тяжелее, но быстрая вакцинация не дает новому штамму вырасти. “Группа людей, у которой более высокий риск тяжело заболеть, после получения вакцины постепенно выходит из зоны риска, поэтому, вероятно, мы не видим, чтобы выросла смертность среди заболевших Covid-19”, - сказал Кловиньш.

Кроме того, данные свидетельствуют, что вирус особо далеко не уходит, хотя непрерывно появляются новые случаи заражения. Это свидетельствует о том, что одна из крупнейших проблем - это завоз вируса из-за границы. Кловиньш считает, что необходимо сильнее ограничить возможность путешествовать и ввести более строгий пограничный контроль.

Инфекционист Уга Думпис указал, что распространенность нового штамма достигла опасного уровня. “Стабилизация заболеваемости значит, что ограничения, тестирование и поиск контактов дают эффект. Опыт других свидетельствует, что при дальнейшем росте доли нового варианта заболеваемость всё же вырастает и надо быть способными на это реагировать”, - сообщил врач в своем Twitter.

Как уже сообщалось, первые случаи заражения британским штаммом коронавируса были зафиксированы в конце января. Кроме того, в Латвии был обнаружен угандийский вариант Covid-19 и один случай южноафриканского варианта. Производители mRNA вакцин утверждают, что их препараты эффективны против новых штаммов.

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