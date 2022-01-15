Инфекционист: тестирование не успевает за темпами распространения омикрон-штамма
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Ни в одной стране тестирование уже не успевает за темпами распространения омикрон-штамма коронавируса, написал в твиттере инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиньша, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

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Инфекционист отметил, что разные показатели заболеваемости в разных странах в значительной степени отражают их возможности ПЦР-тестирования.

"Поэтому подойдут и самостоятельные тесты на антиген, хотя они и менее чувствительны и могут быть ложноотрицательными", - указал эксперт.

Как ранее заявил руководитель Национальной референтной лаборатории микробиологии Сергей Никишин, омикрон-штамм коронавируса имеет повышенную вероятность ложноотрицательного результата теста на "Covid-19".

Он отметил, что омикрон постепенно становится доминирующим штаммом вызывающего "Covid-19" вируса в Латвии, так как половина проверенных положительных результатов тестов на "Covid-19" показывают эту мутацию.

По словам Никишина, исследования на животных показали, что омикрон имеет более легкую вирусную нагрузку, и эта мутация чаще затрагивает горло и реже - нос. Это означает, в частности, что из горла следует брать больше проб для анализа, чем из носа.

Важным выводом также является то, что омикрон потенциально может давать ложноотрицательные тесты чаще, поэтому рекомендуется два теста. Официальных рекомендаций от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения пока нет, но уже понятно, что омикрон позже развивается в носовой полости, поэтому, сдав два теста, больше шансов получить правильный результат.

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LETA

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LETA

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Омикрон Уга Думпис Коронавирус
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