Инфекционист: введение полного карантина сейчас не подходит для Латвии

В Латвии введение полного карантина и абсолютной изоляции сейчас не будет правильным решением для ограничения распространения нового коронавируса, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

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По его словам, полная изоляция по домам может привести к тяжелым психоэмоциональным последствиям и обострению других болезней, поэтому следует вводить такие ограничения, с которыми люди смогут уживаться как можно дольше. Если в один день все остановить, то инфекция в Латвии не пропадет, добавил Думпис.

Комментируя текущее распространение вируса и возможное развитие ситуации в будущем, инфекционист отметил, что число непрослеживаемых случаев инфицирования в Латвии все еще сравнительно невелико. В ближайшем будущем станет понятнее, насколько активно вирус распространяется в Латвии, потому что завершилось возвращение репатриантов в страну.

За прошедшие недели данные о заболевших каждый день были одинаковыми, поэтому можно сказать, что распространение Covid-19 в Латвии в определенной мере является контролируемой. "Если оно было неконтролируемым, то, например, неделю спустя, каждый день было бы в 2-2,5 раза больше случаев. Поэтому сейчас все выглядит так, что введенные нами мероприятия хотя бы сдерживают распространение вируса в Латвии", — сказал Думпис.

Он подчеркнул, что дальнейшие меры для ограничения распространения вируса в Латвии будут вводиться только с учетом данных о распространении вируса. "Будем анализировать данные, будем делать то, что мы пока хорошо делаем. Диагностируем болезни, исследуем эпидемиологические случаи, и тогда смотрим и думаем, какие мероприятия внедрять, а какие отменять", — резюмировал специалист.

Инфекционист сказал, что борьба с распространением вируса — это "очень динамичный процесс, и в мире нет абсолютного рецепта, чтобы побороть все это".

До воскресенья Covid-19 подтвержден в Латвии у 347 человек.