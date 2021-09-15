Инфицированные Covid-19 ехали в автобусах из Эргли, Икшкиле и Нереты в Ригу
Foto: LETA

Пассажиры, у которых подтвердился диагноз Covid-19, ехали в автобусах, следовавших по маршрутам Рига-Сунтажи-Мадлиена-Эргли, Рига-Огре, Огре-Рига и Нерета-Валле-Кекава-Рига. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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15 сентября люди, заболевшие Covid-19, ехали в автобусе Рига-Сунтажи-Мадлиена-Эргли (АО CATA, рейс N 7964) из Риги в Эргли. Автобус отправился в путь из столицы в 10.40.

13 сентября инфицированные пассажиры выехали в автобусе Рига-Огре

(АО Nordeka, рейс N 7788) в 12.55 из Риги в Икшкиле. Обратно в Ригу эти пассажиры отправились из Икшкиле на автобусе Огре-Рига (Nordeka, рейс N 7788) в 20.38.

11 сентября пассажиры с Covid-19 ехали в автобусе, который следовал по маршруту Нерета-Валле-Кекава-Рига (Nordeka, рейс N 7249). Из Нереты автобус отбыл в 15.15.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что всем пассажирам упомянутых автобусов следует следить за своим состоянием здоровья. При появлении симптомов, характерных для Covid-19, нужно оставаться дома и связаться со своим семейным врачом.

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