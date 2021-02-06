Инфицированные Covid-19 пассажиры ехали в автобусах Рига-Олайне и Рига-Резекне

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в ходе эпидемиологического расследования выяснили, что пассажиры, у которых была выявлена коронавирусная инфекция Covid-19, ехали автобусами в двух направлениях Рига-Олайне (и обратно) и Рига — Малта — Резекне.

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Один инфицированный пассажир ехал 4 февраля автобусом Олайне — Рига (AS Nordeka, рейс nr. 5034) в 14.00, а затем обратно автобусом Рига — Олайне (AS Nordeka, рейс nr. 5034) в 16.00.

Второй пассажир ехал 4 февраля автобусом Рига — Прейли — Малта — Резекне (SIA NORMA — A, рейс nr. 7452) в 12.50. Пассажир ехал до Малты.

Всем пассажирам, которые ехали этими маршрутами в тот день, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если у вас появятся симптомы респираторной инфекции, рекомендуется остаться дома и обратиться к семейному врачу.

SPKC напоминает, что в таких случаях приложение Apturi Covid может помочь узнать больше о контакте с пациентом с Covid-19. Используя приложение, вы можете более своевременно изолировать себя, чтобы не подвергать опасности семью, коллег, друзей и других жителей.