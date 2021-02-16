Инфицированный Covid-19 пассажир ехал на автобусе Вентспилс — Рига

В ходе проведения эпидемиологического расследования Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC) установил, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 15 февраля в 15.00 часов ехал на автобусе Вентспилс-Рига (SIA "Ventspils reiss", номер рейса 7955) до остановки "Поворот на Талси".

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Всех пассажиров, следовавших этим же рейсом в обозначенное время, просят внимательно следить за состоянием здоровья и при появлении характерных симптомов обращаться к своему семейному врачу.

Также в SKPC напоминают, что в таких случаях быстрее узнать о контакте с инфицированным человеком можно, используя приложение "Останови Covid".