Инфицированный Covid-19 пассажир ехал в автобусе Рига-Балдоне-Вецумниеки и обратно

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в ходе эпидемиологического расследования выяснили, что пассажир, у которого была выявлена коронавирусная инфекция Covid-19, ехал автобусом Рига-Балдоне-Вецумниеки 30 января в 8:40, а также в обратном направлении в тот же день в 15:55, сообщили агентству LETA в SPKC.

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Всем пассажирам, которые ехали этими маршрутами в тот день, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если у вас появятся симптомы респираторной инфекции, рекомендуется остаться дома и обратиться к семейному врачу.

SPKC напоминает, что в таких случаях приложение "Останови Covid" (Apturi Covid) может помочь узнать больше о контакте с пациентом с Covid-19. Используя приложение, вы можете более своевременно изолировать себя, чтобы не подвергать опасности семью, коллег, друзей и других жителей.

Представитель SPKC Илзе Арая напомнила, что до 6 февраля можно сделать бесплатный тест на наличие коронавируса без направления врача при наличии симптомов заболевания, таких как повышенная температура, нарушение обоняния, потеря вкусовых ощущений.