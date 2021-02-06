Инфицированный Covid-19 пассажир ехал в поезде Тукумс-Рига и Рига-Тукумс
Foto: LETA

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в ходе эпидемиологического расследования выяснили, что пассажир, у которого была выявлена коронавирусная инфекция Covid-19, ехал поездом Тукумс-Рига 3 февраля в 14.59 во 2-м или 3-м вагоне.

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Этот же пассажир 4 февраля возвращался на поезде Рига — Тукумс в 11.28, в 5-м вагоне.

Всем пассажирам, которые ехали этими маршрутами в тот день, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если у вас появятся симптомы респираторной инфекции, рекомендуется остаться дома и обратиться к семейному врачу.

SPKC напоминает, что в таких случаях приложение "Останови Covid" (Apturi Covid) может помочь узнать больше о контакте с пациентом с Covid-19. Используя приложение, вы можете более своевременно изолировать себя, чтобы не подвергать опасности семью, коллег, друзей и других жителей.

Напоминаем, что до 6 февраля можно сделать бесплатный тест на наличие коронавируса без направления врача при наличии симптомов заболевания, таких как повышенная температура, нарушение обоняния, потеря вкусовых ощущений.

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SPKC Центр профилактики и контроля заболеваний Рига Тукумс
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