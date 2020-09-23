В ночь на среду, 23 сентября, президент Латвии Эгилс Левитс выступил на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства говорил о пандемии Covod-19, разработке вакцины, экологии, успехах Латвии, а также высказал свои опасения по поводу инфодемии и попыток переписать историю.

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Заметим, что речь Левитса была записана в его юрмальской резиденции. Причина – пандемия Covod-19. «Несмотря на то, что каждая страна приняла меры по предупреждению распространения и контролю пандемии у себя дома, ни одна страна не может преодолеть её в одиночку», - сказал президент Латвии, добавив, что латвийские ученые принимают участие в глобальных усилиях по разработке эффективной вакцины против вируса, чтобы все могли вернуться к нормальной жизни.

По словам Левитса, для более быстрого восстановления после пандемии потребуется эффективное управление и уважение прав человека и гендерного равенства. «Я убежден, что «более качественное восстановление» означает экологичное, цифровое и инклюзивное восстановление. Нам срочно необходимо активизировать наши усилия по решению вопросов, связанных с изменением климата, утратой биоразнообразия и защитой окружающей среды. Мы должны внедрять модели более рационального потребления и производства. Латвия присоединилась к Группе друзей по борьбе с загрязнением морской среды пластиком. Мы готовы работать вместе над решением этой проблемы и поделиться перспективой региона Балтийского моря», - сказал президент.

Он также отметил: «Во время пандемии Латвия быстро внедрила цифровые решения и инструменты, чтобы продолжить обучение и все демократические процессы удаленно. Латвия была одной из первых стран, разработавших национальное мобильное приложение StopCovid, успешно сочетающее эффективность отслеживания контактов с соблюдением конфиденциальности. Латвия также была одной из первых, кто ввел систему электронного парламента, где парламент может полностью функционировать удаленно - разрабатывать новое законодательство, обсуждать и проводить голосование по законам - полагаясь на безопасную цифровую идентичность каждого члена парламента».

Левитс уделил внимание проблеме инфодемии. «Латвия обеспокоена тем, что наряду с другими негативными последствиями Covid-19 создал питательную среду для ложных сведений, дезинформации, фейковых новостей и ненавистнических высказываний. Крайне важно, чтобы государства опровергали дезинформацию и обеспечивали доступ к бесплатной, надежной и научно-обоснованной информации через свободные СМИ. Это универсальное право человека, которое мы должны уважать и помогать друг другу им воспользоваться», - сказал президент, добавив, что Латвия обладает заслуживающими доверия экспертными знаниями и может внести свой вклад в достижение этой цели. В июне Латвия вместе с межрегиональной группой из 130 стран обратилась с призывом принять меры по борьбе с ложными сведениями и дезинформацией, или так называемой «инфодемией» в контексте Covid -19. Заявление дополняет объявленную Генеральным секретарем ООН кампанию «Проверено», а также реакцию ЮНЕСКО на эту негативную тенденцию.

Левитс уверен, что технологические компании и социальные сети должны нести большую ответственность за борьбу с дезинформацией в интернете. «Экспоненциальный рост ложных сведений, дезинформации, фейковых новостей и ненавистнических высказываний в последние годы представляет опасность не только в контексте пандемии. Это общая угроза международному миру, это общая угроза усилиям по решению таких глобальных проблем, как изменение климата и загрязнение окружающей среды. Одним словом – это общая проблема человечества – найти рациональные решения проблем современности. К этим угрозам следует относиться серьезно как на национальном, так и на международном уровне», - пояснил президент.

Отдельно Левитс остановился о проблеме искажения истории. «Что касается более широкого явления дезинформации, я хотел бы привести один пример. Все более ревизионистский подход России, особенно в контексте событий Второй мировой войны, неприемлем. Россия постоянно пытается превратить историю в инструмент дезинформации. Это идет рука об руку с продолжающимися ограничениями демократических процессов и свободы слова. Мы призываем к независимому международному расследованию недавнего отравления лидера оппозиции Алексея Навального. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности», - отметил Левитс.

Он также высказал свои опасения по поводу ситуации в Беларуси: «Мы призываем к новым, демократическим и прозрачным выборам и прекращению репрессий против мирных демонстрантов. В настоящее время в Латвии оказывается медицинская помощь нескольким жертвам репрессий. Мы также призываем Россию воздержаться от любого дальнейшего вмешательства в дела Беларуси, чтобы её народ мог сам решить будущее своего государства.

Особенно большую силу и мужество проявили женщины Беларуси. Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, говорит о «жажде перемен, жажде новой жизни, жажде честности». В Латвии мы до сих пор помним такую жажду 30 лет назад. Мы всегда готовы поделиться своим богатым опытом восстановления демократии и свободы».