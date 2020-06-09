Информация, дистанция и гигиена. Как будет жить Латвия после отмены ЧС

Сегодня Кабинет министров принял новые, более мягкие ограничения, которые останутся в силе после завершения режима чрезвычайной ситуации. Портал DELFI коротко рассказывает о главных из них.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

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Во всех учреждениях необходимо соблюдать три принципа - информирование, дистанцирование, гигиена и наблюдение за здоровьем человека. Везде должны предупреждения о том, что в общественных местах не могут находиться люди с признаками инфекций дыхательных путей, призывы соблюдать дистанцию два метра и гигиену.

Дистанция

В местах, где это возможно, необходимо соблюдать дистанцию два метра. Не соблюдать дистанцию в помещении и на улице можно в следующих случаях:

если общается не больше двух человек;

лица, которые живут в одном домашнем хозяйстве;

родитель и его несовершеннолетние дети, если они не живут вместе;

лица, которые не могут соблюдать дистанцию при выполнении рабочих или служебных обязанностей;

спортсмены и обслуживающий их персонал во время тренировок и спортивных мероприятий;

в дошкольных образовательных учреждениях и в местах по оказанию услуг присмотра за детьми в рамках одной группы;

в детских лагерях в рамках одной группы;

актеры, артисты балета, танцоры и музыканты оркестра во время репетиций, занятий и мероприятий.

Мероприятия, рабочие места, общественные места

До 30 июня в одном месте одновременно могут находятся:

100 человек в помещениях;

300 человек вне помещений.

Правила не распространяются на выставочные и культурные залы, тренировки, торговлю, сферу общественного питания и общественного транспорта, а также на природные тропы.

Если мероприятие проходит в помещении, площадь которого превышает 1000 квадратных метров, то оно должно быть заполнено не более чем на 50% от максимального возможного числа посетителей, на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров.

Необходимо контролировать поток людей, чтобы исключить толкучку у входов и выходов, туалетов и прочих мест, где наблюдается скопление людей.

Если участники мероприятия разделены по группам, то нельзя, чтобы они между собой пересекались.

Если во время оказаниях общественных или хозяйственных услуг невозможно установить дистанцию в два метра и ограничить время обслуживания до 15 минут, то необходимо создать физический барьер между людьми или требовать использовать средства защиты, закрывающие рот и нос. Оказания услуг по возможности проводить по записи.

Маски или другие средства защиты необходимо использовать в общественном транспорте.

Необходимо ограничить собрания на работе, если речь не идет о выполнении рабочих обязанностей, а также по возможности работать удаленно, сократить время обслуживания, в том числе не требовать от клиента находиться вблизи работника, если его присутствие необязательно в течение всего времени оказания услуги.

Кафе и рестораны

В кафе, ресторанах, бистро и прочих местах общественного питания в помещении на одного посетителя должно быть не меньше 4 квадратных метров. Если между столиками не установлен барьер, то расстояние между ними должно быть два метра.

С 10 июня по 30 июня 2020 года: в помещениях за одним столом должно находиться не больше четырех человек, которые не являются членами одного домашнего хозяйства. На улице - не больше восьми.

У посетителей должна быть возможность заказать еду навынос.

Столовые приборы, посуду и салфетки каждому посетителю выдают отдельно. После каждого приема пищи (каждого посетителя) стол необходимо дезинфицировать.

Бассейны

С 10 по 30 июня 2020 года на одного посетителя бассейна должно приходиться не менее 12 квадратных метров водной поверхности, за исключением бассейнов для релаксации, в которых этот показатель должен быть не меньше четырех квадратных метров.

С 1 июля по 31 августа для каждого посетителя бассейна должно быть обеспечено не менее 8 квадратных метров водной поверхности, в бассейнах для релаксации этот показатель остается не менее 4 квадратных метра.