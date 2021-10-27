Информация о прививках на русском: закон о госязыке “обойти нельзя”

Информировать русскоговорящих пенсионеров о вакцинации от Covid-19 мешает Закон о государственном языке, поэтому нужно искать новые информационные каналы. К такому выводу в среду на заседании Комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности пришли эксперты.

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По мнению руководителя центра общественной политики "Providus" Иветы Кажоки, одним из вариантов могли бы стать информационные плакаты, расклеенные у многоквартирных домов, также рассказывать о важности вакцинации можно на Латвийском радио 4. Еще один вариант - рассылать персонализированные письма. В любом случае в коммуникации с пожилыми людьми не годятся те же методы, которые используют для молодежной аудитории.

Руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш объяснил, что в Законе о госязыке четко указано, в каких ситуациях помимо латышского можно использовать другие языки и этот подход применялся с первого дня пандемии. Однако, насчет более масштабного использования русского языка, Балтиньш настроен скептически.

На заседании комиссии прозвучал вопрос: если Центр госязыка не может рассылать письма на двух языках, можно ли делегировать эту функцию какой-либо негосударственной организации (НО), например, ассоциациям врачей или предприятию? На что депутат Янис Иесалниекс ответил, что если заказчик государство, то отправлять незапрошенные письма на иностранных языках не могут ни частные предприятия, ни НО.

Однако, Кажока парировала: если на данный момент государство просит кол-центры, семейных врачей и общины связываться на русском и английском языках, то почему нельзя использовать другой язык в случае коммуникации посредством почты? Депутат Ритварс Янсоснс ответил, что это запрещает Закон о госязыке и Закон об административных наказаниях, в которых оговорен порядок использования языка.

Депутат Криста Баумане задала прямой вопрос: может ли предприятие распечатать публично доступные материалы о вакцинации от Covid-19 и отправить по почте? Руководитель Центра госязыка ответил, что в этом случае это будет считаться нарушением, так как отправитель не знает, является ли адресат русскоговорящим. Депутат заявила, что она полностью не согласна с интерпретацией, согласно которой государство подобным образом что-то навязывает. Если население получает по почте информацию на латышском, русском и английском языках, это означает, что оно заботится о людях, потому что речь идет о спасении жизней.

Депутат Мартиньш Штейнс поинтересовался, могут ли негосударственные организации, партии или предприятия предлагать оплаченную информацию о вакцинации на других языках в социальных сетях, где можно отобрать аудиторию по языковому принципу. Представитель Центра госязыка Мадара Реке ответила утвердительно, так как в этом случае это послание будет считаться целевым. К тому же зачастую люди в социальных сетях указывают, на каком языке хотят получать информацию.

Нужны новые каналы связи

По мнению экспертов, нужно искать новые, нетрадиционные каналы связи. Идея о рассылке газеты о вакцинации на русском языке отложена, вместо этого государство старается налаживать более тесный контакт с региональными СМИ, в том числе русскоязычными.

В заключении дискуссии руководитель комиссии Андрей Юдин подытожил: абсолютно все жители не должны получать информацию о вакцинации на иностранном языке, потому что это идет вразрез с законом. В то же время ясно, что необходимо продолжать коммуницировать о Covid-19 на других языках. "Никто не выступает против других языков, просто нужно найти дополнительные каналы. У меня нет иллюзий, что мы сможем убедить тех, кто живет в другом информационном пространстве. Однако задача государства - обеспечить жителей объективной информацией", - отметил Юдин. Политик также отметил: результаты вакцинации свидетельствуют скорее о том, что решения правительства об обязательной вакцинации оказывают гораздо больше влияния, чем попытки вести коммуникацию.

Представитель "Providus" Ивета Кажока поблагодарила Юдина за организацию заседания, поскольку сентябрьский опрос населения показал, что несмотря на государственную информационную кампанию на русском языке, значительная часть русскоязычных пожилых людей не получила качественной информации о вакцинации. Тех, кто не был вакцинирован, но готов рассмотреть вопрос о вакцинации, в два раза больше в русскоязычной группе, чем в группе носителей латышского языка, и не наблюдается такого, чтобы русскоязычное население было особенно настроено против вакцинации, - подчеркнул Кажока.