Инициатива LIZDA на Manabalss.lv об отставке правительства собрала более 10 000 подписей

Инициатива Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о поправках к Закону о Кабинете министров, предусматривающих отставку правительства в случае невыполнения соглашения о забастовке, собрала более 10 000 подписей на портале Manabalss.lv.

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На момент написания новости под инициативой свои подписи поставили 10 157 граждан Латвии. Для представления инициативы на рассмотрение Сеймом необходимо собрать не менее 10 000 подписей. Далее судьба инициативы уже решается латвийским парламентом, который делает выбор, рассматривать ли инициативу, в том числе и в соответствующих комиссиях. Не все опубликованные на Manabalss.lv инициативы получают дальнейшее продвижение в Сейме. Однако, это вовсе не означает, что после отклонений какой-либо инициативы Сейм не может вернуться к ее рассмотрению.

Цель инициативы LIZDA заключается в привлечении к ответственности представителей правительства, если достигнутое соглашение о забастовке не выполняется. В случае подачи заявления о забастовке предъявляются определенные требования, о которых сообщается соответствующим учреждениям, участвующим в разрешении коллективного спора.

Как отмечают авторы инициативы, Закон о забастовках предполагает, что стороны пытаются достичь компромиссов и соглашений, которые должны быть юридически закреплены. На основе практического опыта LIZDA сложилась ситуация, при которой были выдвинуты требования забастовки, создана согласительная комиссия, достигнуты компромиссы, а Кабмин на заседании единогласно утвердил протокольное решение о соглашении о забастовке.

LIZDA подчеркивает, что были выполнены не все требования забастовки, однако в таких случаях представители Кабмина не несут ответственности. В целях повышения ответственности должностных лиц и необесценивания сути споров о коллективных интересах и исполнения соглашения о забастовке LIZDA призывает внести поправки в Закон о Кабинете министров, которые предусматривали бы отставку правительства в случае невыполнения соглашения, достигнутого в ходе переговоров о забастовке по разрешению спора о коллективных интересах.

В течение 29 лет своей деятельности LIZDA провел 32 акции протеста, в том числе забастовки, с целью добиться соблюдения должностными лицами действующих правовых актов. Протесты являются крайней мерой для достижения уважения интересов и прав работников отрасли, отмечает профсоюз.

Согласно подсчетам LIZDA, в сфере образования и науки не соблюдаются 10 правовых актов, в том числе решение Кабмина о договоре о забастовке. Проанализировав законодательство, профсоюз обнаружил, что нет четкой регламентации возможности отстранения должностного лица от занимаемой должности в таких случаях.

Таким образом, инициатива направлена на обеспечение четкой ответственности должностных лиц при неисполнении соглашения о забастовке. Согласно 10-й статье Закона об устройстве государственного управления, госуправление, в том числе правительство, подчиняется закону и правам. Также она определяет обязанность соблюдать принципы права, в том числе принцип надлежащего управления, который включает в себя открытость по отношению к людям и обществу, защиту данных, справедливое выполнение процедур в разумные сроки и другие положения, направленные на обеспечение того, чтобы госуправление уважало права и законные интересы частных лиц.

Кроме того, LIZDA обращает внимание на то, что в Латвии существует высокая степень недоверия к политикам и высокопоставленным государственным чиновникам. Как свидетельствуют данные опроса SKDS, 28% латвийцев не доверяют ни одному слову чиновников, а скорее не доверяют — 40%. В свою очередь, лишь 2% жителей Латвии полностью верят тому, что говорят чиновники, а скорее верят — 24%.

Профсоюз уверен, что за счет повышения ответственности должностных лиц будет снижен правовой нигилизм, будет повышено доверие к политикам, сокращен разрыв между избирателями и политической властью, будет поощряться надлежащее управление, укрепляться верховенство права и основные ценности демократического государства, а также поощряться гражданское участие.