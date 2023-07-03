Инициатива о бесплатных поездах в Ригу для юрмальчан передана на общественное обсуждение
Foto: LETA

Проект обязательных правил о бесплатном проезде юрмальчан в Ригу на поездах передан на общественное обсуждение, сообщает со ссылкой на Юрмальское городское самоуправление агентство LETA.

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Финансовый комитет Юрмальской думы утвердил проект новых правил, которые предусматривают для задекларированных жителей Юрмалы бесплатный проезд на поезде по маршруту между Ригой и Кемери. Согласно закону о самоуправлениях, обязательные правила переданы для выяснения общественного мнения. Обсуждение продлится до 12 июля.

После обобщения мнений правила будут направлены рассмотрение в комитете и в думе. Самоуправление сообщит жителям о дате вступления правил в силу и порядке использование бесплатных билетов. Планируется, что жители Юрмалы смогут бесплатно ездить в столицу с осени.

Правила касаются людей, имевших декларированное место жительства в Юрмале на 0.00 часов 1 января текущего года. Ожидается, что каждый юрмальчанин будет иметь право на две поездки в сутки.

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