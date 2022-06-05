Иностранцев здесь не принимают. Джордж Стил прожил в Латвии 27 лет и ни разу не почувствовал себя дома

Джордж Стил живет в Латвии уже 27 лет и получил здесь гражданство, но ни разу не чувствовал себя здесь дома. Мужчина поделился своей историей в рамках кампании Европейской Комиссии "Я европеец". Интервью было записано до начала войны в Украине.

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"Латышское общество в целом не очень принимает иностранцев, но еще сильнее здесь не принимают тех, кто видимо отличается — я говорю о людях с Ближнего Востока и из Африки, а в некоторых случаях даже из Азии, Южной Америки и Центральной Америки. Поэтому за 27 лет я так и не почувствовал себя здесь, как дома", — рассказывает Стил.

По словам мужчины, сейчас ему здесь лучше, но несмотря на то, что у него тут двое детей, работа, друзья и знакомые, он никогда не чувствует, что в Латвии его принимают.

Сознательное невежество и газлайтинг

Здесь Джоржд часто сталкивается с расизмом и расиализмом. Расиализм, по его словам, это систематический расизм, который проявляется в бытовых ситуациях.

"Таких случаев очень много, и я сбился со счету. Если честно, мне уже надоело приводить примеры того, что со мной здесь происходило. Надоело потому, что люди здесь отказываются принимать и признавать жизненный опыт другого человека — это называется сознательное невежество — термин, который я очень часто использую"

Еще есть газлайтинг — другой термин, который я часто использую. Это когда белые люди пытаются оправдать действия других белых людей и тебе говорят, что то, что ты думаешь, слышал, видел — неправда. Но нет никакого оправдания нежеланию принимать жизненный опыт другого человека — особенно, если хочешь, чтобы и твой жизненный опыт принимали.

Сейчас расовая нетерпимость реже проявляется вербально, но до сих пор очевидна на уровне микроагрессии — по словам Джорджа, на него показывают пальцем и смеются. До пандемии это происходило в два раза чаще, но и сейчас негативное отношение к черным в Латвии по-прежнему на высоком уровне.

Расизм создают белые

Больше всего Джордж сожалеет о том, с расизмом сталкиваются его дети, дочка и сын. "Эти молодые люди родились и выросли здесь, они билингвальны, но их первый язык — латышский. Они латыши, но есть люди, которые словами или действиями указывают им на то, что это не так".

Джордж скептически смотрит на то, что ситуацию с расизмом как-то можно поменять. "Я уже говорил о сознательном невежестве. Если вы решаете не принимать жизненный опыт другого человека, как вы можете стать более инклюзивными, более принимающими другого?"

"Как сказал один знаменитый черный актер, когда его спросили, как решить проблему расизма — почему вы меня спрашиваете? Расизм — не проблема черных, это проблема, которую создали белые", — говорит Джордж.

Полное интервью с Джорждем доступно на английском и латышском языке на сайте кампании "Я европеец". Компания проходит в Латвии уже год, ее цель — рассказать о возможностях миграции и о сложностях, которые с ней связаны.