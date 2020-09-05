Иностранцы, прибывающие в Латвию ради лечения, смогут не соблюдать самоизоляцию в медучреждении
Foto: F64

Правительство разрешило людям из стран повышенного риска Covid-19 прибывать в Латвию и не соблюдать самоизоляцию, если им необходимо пройти курс лечения или реабилитации. Эта возможность будет доступна иностранцам, чье состояние здоровья может существенно ухудшиться без получения услуг здравоохранения, сообщает Министерство здравоохранения.

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Для того чтобы медицинские туристы не навредили эпидемиологической ситуации, Минздрав ввел ряд требований. Во-первых, лечение в рамках медицинского туризма должно быть согласовано с Инспекцией здравоохранения. Во-вторых, человек не позже чем за три дня до поездки должен сдать тест на Covid-19 с негативным результатом. В течение 24 часов после прибытия в Латвию, турист должен сдать повторный тест и ещё один тест на пятый или седьмой день, если поездка дольше пяти дней.

Кроме того, лицо вне медучреждения должно будет соблюдать самоизоляцию и если турист заболеет Covid-19, то он должен покрыть издержки на лечение сам.

Если иностранец прибыл в Латвию, чтобы получить медицинские услуги, не связанные с лечением, то на него этот порядок не распространяется, отметили в Минздраве.

Как уже сообщалось, каждую пятницу Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) публикует список стран, по прибытии из которых необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. На данный момент, по оценке эпидемиологов, в Латвии низкий риск заражения коронавирусом. В случае если заболеваемость резко возрастет, правительство может вернуть некоторые ограничения.

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