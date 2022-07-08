Инспекция здоровья: плавать можно во всех официальных водоемах Латвии, кроме Румбулы
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В 57 из 58 официальных латвийских местах для купания микробиологическое качество воды соответствует требованиям. Об этом агентство LETA оповестили в Инспекции здоровья.

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Единственное исключение — место для купания возле Румбулы в Даугаве. ТАм микробиологические показатели воды не соответствуют требованиям гигиены, и с 7 июля купание на этом пляже запрещено.

В понедельник, 11 июля, специалисты проведут повторные анализы воды места для купания у Румбулы, но до тех пор инспекция призывает самоуправление разместить на пляже табличку с надписью "Купание запрещено!".

Микробиологическое качество воды признали соответствующим и в Липушки на озере Разнас, откуда ранее поступали жалобы отдыхающих на аллергическую реакцию или "зуд купальщиков".

Так как при микробиологическом анализе проб воды невозможно определить причину "зуда купальщика", Инспекция здоровья призвала самоуправление Резекне уделять повышенное внимание этому месту для купания, и, если случаи аллергических реакций повторятся, проверить воду на наличие микроскопических личинок паразитических червей — трематод.

Сейчас на пляже размещена табличка с предупреждением о возможном "зуде купальщиков" — на ней говорится, что во избежание зуда важно не позволять коже высыхать естественным путем, а хорошо вытереться полотенцем после купания.

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