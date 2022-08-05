Инспекция здоровья призывает не плавать в озере Ковшу в Резекне

Микробиологические показатели воды в озере Ковшу в Резекне превышают допустимую норму, так что Инспекция здоровья призывает жителей не плавать в этом водоеме.

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Также с 4 августа действует запрет на плавание в месте для купания "Сигула" на Гауйе.

В остальных 56 официальных местах для купания в Латвии качество воды соответствует норме, и там разрешено купаться.

В понедельник в местах для купания в Сигулде и в Резекне эксперты повторно возьмут воду на анализ.

1 и 2 августа специалисты Инспекции взяли пробы воды на микробиологическое загрязнение в 58 официальных плавательных местах.

Во время плавательного сезона (с 15 мая до 15 сентября) эксперты Инспекции здоровья каждый месяц проводят углубленный анализ качества воды мест для купания — как визуально, так и лабораторно.

В лаборатории смотрят на микробиологические показатели — индикаторы фекального загрязнения, такие как кишечные палочки и кишечные энтерококки; а визуально эксперты проверяют цвет воды и наличие в воде плавающего мусора и нефтяных продуктов, также обращают внимание на процесс размножения водорослей.

Если результаты проверок подтвердят, что качество воды не соответствует требованиям, инспекция введет ограничения на купание — порекомендует не использовать водоем для плавания или введет запрет. Информацию об этом разместят на стенде возле места купания.

Рекомендациям особенно важно следовать группам населения с наиболее чувствительным здоровьем: маленьким детям, людям старшего возраста и жителям с хроническими заболеваниями, у которых ослаблена иммунная система.

Следующая официальная проверка качества воды в водоемах пройдет 5 и 6 сентября.