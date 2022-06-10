Инспекция здоровья: во всех 58 официальных местах для купания качество воды хорошее

Во всех 58 официальных местах для купания в Латвии качество воды соответствует требованиям. Об этом агентству LETA сообщили в Инспекции здоровья. Проверка проходила 6 и 7 июня, и микробиологическое загрязнение не зафиксировано ни в одном из водоемов для купания.

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В теплую погоду хочется проводить солнечные дни у воды, но в инспекции напоминают, что в некоторых водоемах вода еще недостаточно прогрелась. Рекомендованная температура воды для плавания — плюс 18 градусов.

Начиная плавательный сезон, важно помнить, что сначала время купания должно быть короче, а когда организм привыкнет, можно дольше находиться в воде. После нахождения на солнце в воду нужно заходить медленнее, чтобы избежать судорог, а выходить из воды — как только появится чувство холода.

Инспекция проводит углубленную лабораторную и визуальную проверку качества воды в водоемах с начала сезона 15 мая, и делает это раз в месяц, до окончания сезона 15 сентября.

В лаборатории смотрят на микробиологические показатели — индикаторы фекального загрязнения, такие как кишечные палочки и кишечные энтерококки; а визуально эксперты проверяют цвет воды и наличие в воде плавающего мусора и нефтяных продуктов, также обращают внимание на процесс размножения водорослей.

Если результаты проверок подтвердят, что качество воды не соответствует требованиям, инспекция введет ограничения на купание — порекомендует не использовать водоем для плавания или введет запрет. Информацию об этом разместят на стенде возле места купания.

Рекомендациям особенно важно следовать группам населения с наиболее чувствительным здоровьем: маленьким детям, людям старшего возраста и жителям с хроническими заболеваниями, у которых ослаблена иммунная система.